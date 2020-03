Pierre-Arnaud Mazzanti : « The Door Man vise 2 000 agents mandataires en immobilier dans les 5 ans »

"The Door Man, un réseau unique et disruptif", Pascal Beuvelet et Pierre Arnaud Mazzanti

"On peut être coiffeuse, professeure de piano, et mandataire immobilier !" Pascal Beuvelet, The Door Man

Le réseau de mandataire TheDoorMan souffle sa première bougie et se voit dans le TOP 5 des réseaux de mandataires d’ici 5 ans. Entretien avec son fondateur Pierre-Arnaud Mazzanti.

Vous avez lancé le réseau The Door Man il y a un an. Où en êtes vous de votre développement ?

Pierre-Arnaud MAZZANTI : Le réseau a été lancé ex nihilo en mars 2019. Et nous sommes ravis de son développement supérieur à nos objectifs initiaux. The Door Man compte d’ores et déjà 8 Concessionnaires en développement de régions, 15 Agents MASTER producteur/recruteur et plus de 100 Agents Mandataires en Immobilier (AMI). Le réseau couvre aujourd’hui 17 départements soit une population de 14 millions d’habitants. Notre objectif est d’intégrer le TOP 5 des réseaux de mandataires dans les cinq ans avec plus de 2 000 Agents Mandataires en Immobilier (AMI).

Quelles sont les recettes du succès de TheDoorMan ?

Pierre-Arnaud MAZZANTI : Tout d’abord, notre architecture de réseau totalement inédite. Chez nous, tout est fondé sur un maillage humain puissant, constitué de chefs d’entreprises (le Concessionnaire) et de professionnels immobiliers (l’Agent MASTER) de proximité qui accompagnent les Agents Mandataires en Immobilier (AMI) débutants ou expérimentés au cœur même de leurs marchés locaux. Ainsi, les Agents Mandataires en Immobilier ne sont jamais être seuls et isolés. A chaque fois qu’ils le souhaitent, ils peuvent d’ailleurs se réunir au sein des clubs TDM mis à leur disposition partout en France par les Concessionnaires et leurs Agents MASTER.

La deuxième du succès, ce sont nos mandats de vente spécifiquement développés par le réseau : Le mandat ACCESS qui permet de « s’attaquer » au marché du pap, tête de gondole pour réaliser les premiers contacts clients et le mandat PREMIUM, fer de lance de notre réseau, 100% partagé à tous les confrères professionnels autour du bien confié pour une vente plus rapide et au meilleur prix possible.

Enfin, nous offrons des parcours Collaborateurs, Clients et Partenaires 100 % digitalisés pour un exercice plus simple du métier, une sécurisation des process, nécessaire dans une profession réglementée, et un gain de temps considérable pour les utilisateurs. Le tout piloté par notre logiciel métier Kwerkey , spécifiquement développé en interne par nos propres équipes informatiques.

Où en êtes-vous votre projet AMBASSADEUR. Pouvez-vous m’en dire plus ?

Pierre-Arnaud MAZZANTI : Ce n’est plus un projet mais une nouvelle brique commerciale dans notre architecture réseau. Aujourd’hui, chaque AMI peut créer son propre réseau d’indicateurs d’affaires : ce sont nos AMBASSADEURS. Là aussi, tout est piloté via notre logiciel KwerKey qui intègre, transmet et gère instantanément toutes les informations collectées par les AMBASSADEURS à destination des AMI qui les ont cooptés. L’objectif est de permettre à nos AMI d’être au plus près de l’information terrain et en capacité d’être les premiers à pouvoir satisfaire des candidats à la vente ou à l’achat. Chez THE DOOR MAN nous savons que la confiance associée à la compétence et le partage d’informations font la rapidité du succès de nos collaborateurs.

Quels sont vos critères en matière de recrutement ?

Pierre-Arnaud MAZZANTI : Nous sommes en recrutement permanent. Notre objectif pour les douze prochains mois est de recruter à minima 200 nouveaux mandataires et de comptabiliser 300 AMI et MASTER.

Notre modèle séduit une majorité de professionnels en activité. Nous sommes les seul réseau de mandataires qui accepte la double appartenance en début d’activité. Actuellement près de 10% de notre réseau est constitué d’agents Immobiliers en exercice qui développent THE DOOR MAN en conservant momentanément leur activité historique !

Nous n’avons absolument aucun critère discriminant à l’intégration de nouveaux conseillers. Aguerris, débutants, juniors, senior, temps complet ou partiel. Nous sommes organisés pour répondre à tous les profils et en capacité d’apporter à chacun d’eux les formations et accompagnements terrains quotidiens qui les rendront confiants et sereins.