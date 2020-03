Confinement : Quelles applications pour vos réunions virtuelles et vos apéros videos ?

Facetime, Hangout, Houseparty, WhatsApp… de nombreuses applications offrent la possibilité de réaliser des visio-conférences. Découvrez notre sélection d’applis pour garder le contact avec votre équipe, vos clients, votre famille ou vos amis à l’heure du confinement.

Ce sont les grands gagnants du confinement : les services de vision-conférences ou de messageries vidéo. Ces applications ont vu leur utilisation explosé depuis quelques jours. Mais pas facile de faire un choix. Quelles services utiliser pour ses visio-conférences professionnelles ? Quelles applications privilégier pour ses « apéro-vidéo » entre amis ? Suivez le guide !

Pour vos réunions pro

Google Hangouts Meet : c’est probablement la meilleure solution de visioconférence gratuite. Il s’agit d’une plateforme de messagerie instantanée et de vidéoconférence développée par Google. Elle permet aux utilisateurs de créer des visioconférences de deux à 25 utilisateurs. Le service est accessible en ligne à travers les sites web de Gmail, Google+ ou à travers des applications mobiles disponibles pour Android ou iOS.

Zoom : service de visioconférence d’entreprise avec messagerie et partage de contenu en temps réel. Vidéo et audio HD. Prise en charge d’un maximum de 1000 participants vidéo et de 49 vidéos à l’écran. Plusieurs participants peuvent partager simultanément leur écran et co-annoter pour plus d’interactivité. Par ailleurs, il est possible d’enregistrer vos réunions localement ou sur le cloud.

Pour garder le contact avec vos proches

Facetime : c’est l’application de chat vidéo d’Apple. Pour l’utiliser, il vous faut être équipé d’un iPhone, un iPad ou un Mac. Vous pourrez alors démarrer une conversation vidéo avec un de vos contacts aussi facilement que si vous passiez un appel audio. Hyper rapide, simple d’utilisation, fluide… et grâce à l’option d’appels de groupe, vous pouvez discuter avec 32 personnes à la fois, en supposant qu’elles aient toutes un appareil Apple.

WhatsApp : propriété de Facebook, WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. En France, c’est une des applications les plus utilisées. Elle permet de créer des fils de discussions mais aussi de passer des appels audio et vidéo. Idéale pour rester en contact avec sa famille ou ses amis tout au long de l’année. Les appels vidéo peuvent se faire avec un maximum de 4 participants.

Messenger : propriété de Facebook. Avec Messenger, il est possible de réaliser des vidéoconférences jusqu’à 6 personnes si l’on souhaite voir tous ses interlocuteurs en même temps. Toutefois, il est possible de faire une réunion vidéo jusqu’à 50 personnes, mais seule la vidéo de la personne ayant la parole s’affiche à l’écran.

D’autres applications classiques permettent de réaliser des appels vidéos : Skype, Instagram, Discord, Viber…

Pour jouer à l’heure de l’apéro

Houseparty : la star du confinement ! C’est l’application dont tout le monde parle. Disponible sur iOS, Android, Mac ou encore Chrome, elle est la propriété d’Epic Games (Fortnite). C’est donc avant tout une application de divertissement. En effet, Houseparty vous permet d’échanger avec vos amis, mais aussi possiblement des amis de vos amis qui peuvent s’inviter dans la conversation (jusqu’à 8 personnes simultanément). Par ailleurs, vous pourrez défier vos amis grâce à une série de mini-jeux. De quoi s’amuser à l’heure de l’apéro.

Watch2gether : ce service vous permet de créer un « salon virtuel » dans lequel vous pourrez convier vos amis pour regarder ensemble des contenus vidéo (YouTube, Mixer, Twitch, Mixcloud, Vimeo…), écouter de la musique (Deezer, Soundcloud…) ou profiter de toutes sortes de site (Instagram, Twitter, Pinterest…). Vous pourrez ainsi interagir par webcam ou chat en commentant un même contenu.