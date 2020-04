Crise sanitaire : Le gouvernement distribue 7€ par jour de chèques services aux sans-abri

Le ministère du Logement lance un dispositif de distribution de chèques services pour permettre aux personnes sans domicile d’acheter des produits d’alimentation et d’hygiène pendant la crise sanitaire. Ce dispositif bénéficiera à 60.000 personnes sans domicile, pour un budget de 15 millions d’euros.

L’épidémie de Covid-19 a réduit l’accès des personnes à la rue à des ressources de première nécessité, avec des dispositifs de distribution d’aide fortement perturbés. Pour maintenir cette aide essentielle, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, et le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, ont donc décidé la mise en place d’un dispositif exceptionnel de distribution de “chèques services” permettant l’accès aux besoins de première nécessité pour celles et ceux qui sont à la rue ou en centres d’hébergement et qui n’ont plus rien. Cette action de l’Etat sera complémentaire aux actions solidaires déjà menées par les collectivités territoriales et les associations.

Des chèques services solidaires de 7 € par jour pendant la crise sanitaire

Ces chèques seront d’un montant de 7 € par jour. Ils seront distribués par des associations aux personnes et aux ménages sans domicile en fonction de leurs besoins et dédiés à l’achat de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de produits à destination des enfants en bas âge. Ils seront utilisables durant la période de crise sanitaire.

Les préfectures, en lien avec les associations locales, seront chargées de l’organisation et de la coordination de ce dispositif, qui bénéficiera à plus de 60 000 personnes sur l’ensemble du territoire y compris les départements d’Outre-Mer, pour un montant global de 15 millions d’euros.

Denrées alimentaires et achats de première nécessité

Julien Denormandie souligne que “la première urgence dans cette crise a été de mettre à l’abri le maximum de personnes à la rue. Au-delà de cette mobilisation, l’enjeu est aussi de pouvoir répondre aux besoins en termes d’alimentation ou d’achat de première nécessité, car la crise sanitaire a pu désorganiser les dispositifs existants d’aide alimentaire. En appui aux actions des collectivités et des associations, j’ai donc décidé de lancer des “chèques services solidaires” pour que les plus démunis puissent avoir accès aux produits de première nécessité. Ces chèques pourront être utilisés directement dans les commerces par les personnes sans domicile ou les associations”.

Le Gouvernement a engagé d’autres actions fortes et inédites pour proposer des solutions à l’hébergement des personnes sans domicile avec : ce sont ainsi plus de 7.600 places d’hôtels supplémentaires qui ont été mobilisées au 31 mars sur l’ensemble du territoire pour mettre à l’abri les personnes à la rue depuis la mi-mars. En parallèle, plus de 60 centres spécialisés ont ouverts dans 12 régions métropolitaines, à la Réunion et à Mayotte. Ils sont dédiés à l’accueil des personnes sans domicile malades du Covid-19 mais ne nécessitant pas une hospitalisation. Ces places viennent s’ajouter aux 157.000 personnes qui sont actuellement hébergées dans des centres – des places financées par l’Etat et gérées par les associations.