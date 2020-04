Crise sanitaire : Sextant France lance l’opération #Sextantsolidaire pour aider les seniors et les plus fragiles

Sextant France fait appel à la solidarité de ses conseillers immobilier indépendant avec l’opération #Sextantsolidaire pour venir en aide aux plus fragiles.

Le principe est simple : les conseillers en immobilier Sextant contactent l’ensemble de leurs clients mais aussi leur entourage (voisins, connaissances, etc.) et notamment les seniors et les personnes les plus fragiles pour s’assurer qu’ils vont bien, leur venir en aide et les accompagner dans cette période bouleversée.

Course, masques, médicaments …

Les attentions apportées par les conseillers Sextant au quotidien sont nombreuses : ils proposent de faire des courses, de confectionner des masques, de récupérer des médicaments à la pharmacie, de l’aide logistique ou bien d’avoir une conversation chaleureuse. 120 conseillers immobiliers indépendants se sont d’ores et déjà mis au service de leurs concitoyens.

Des conseillers mobilisés qui jouent leur rôle au sein de la communauté

« Je me suis lancée dans la confection de masques, selon le modèle préconisé par l’hôpital de Saint-Brieuc, par solidarité avec les professionnels qui ne peuvent faire de télétravail et qui sont chaque jour en contact avec le public sans protection, explique Béatrice Viel, conseillère en immobilier chez Sextant France en Bretagne. C’est ma manière de rendre hommage à toutes ces personnes qui se dévouent pour nous nourrir, nous protéger, nous livrer et s’occuper de nos anciens. D’ailleurs, c’est dans ce sens que je me mobilise aussi pour les seniors de ma localité entre aide et écoute ».

“Nous nous réjouissons de la mobilisation de nos collaborateurs. Nos conseillers en immobilier sont connus et identifiés dans leur ville. C’est pourquoi ils ont un véritable rôle pour consolider, à leur niveau, le ciment social”, explique Matthieu Cany, co-fondateur de Sextant France.