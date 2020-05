Derrière un masque ou un écran, les conseillers du réseau Laforêt sont heureux de retrouver leurs clients dès le 11 mai !

Covid-19 : "Les agences sont fermées, les visites ne se font plus, on est dans une dynamique d'attente", Yann Jehanno, Laforêt

Les agences Laforêt réouvrent le 11 mai grâce aux outils numériques déjà en place ant le confinement. Un parcours digital complété avec VisioVisit, le service de visite à distance.

Ces deux derniers mois, les conseillers Laforêt se sont mobilisés auprès des Français pour faire avancer leurs projets immobiliers malgré le confinement. Les nombreux outils numériques déjà déployés sur l’ensemble du réseau leur ont permis de maintenir l’activité alors même que les agences étaient fermées. Récemment, ce parcours digital a été complété avec VisioVisit, le service de visite à distance. Plébiscité par les clients depuis son lancement, celui-ci sera maintenu au-delà du 11 mai, date de réouverture des 700 agences Laforêt.

L’enseigne qui fait bouger les lignes et les habitudes

Précurseur sur son marché, Laforêt a su très tôt rapprocher le monde physique et celui du digital afin de proposer une meilleure expérience aux Français, toujours plus connectés, et de simplifier le quotidien de ses collaborateurs. L’enseigne maîtrise ainsi l’ensemble du parcours immobilier à distance, offrant un accompagnement sur mesure en toutes circonstances.

Ses agences ont notamment été parmi les premières à s’équiper de casques de réalité virtuelle permettant une première sélection des biens à distance. Sur le site www.laforet.com, les clients peuvent également prendre rendez-vous en ligne, 24 heures/24 et 7 jours/7, mais aussi accéder à distance au suivi de toutes leurs démarches sur un espace privé et sécurisé. Laforêt s’est parallèlement engagée depuis plusieurs années dans la dématérialisation des formalités administratives pour faciliter, sécuriser et accélérer les transactions, avec en particulier la mise en place de la lettre recommandée en ligne ou de la signature électronique pour conclure à distance des mandats, des baux ou encore un compromis de vente. Le service d’estimation en ligne permet quant à lui de s’informer simplement sur l’évolution du marché immobilier.

VisioVisit : la visite immobilière immersive, à distance et en live !

Tout récemment, la fermeture des agences le 17 mars dernier a révélé une nouvelle fois la capacité de l’enseigne à s’adapter. Ainsi, cette situation inédite a donné naissance à VisioVisit, un service innovant de visite en visioconférence. En s’appuyant sur le savoir-faire de l’agent Laforêt, tout vendeur ou bailleur muni d’un smartphone peut ainsi organiser en live un « tour du propriétaire ». Les potentiels acheteurs ou locataires découvrent quant à eux leur futur bien depuis leur canapé, en toute sécurité.

Très actuelle, cette solution offre également un gain de temps précieux à tous les acteurs d’un projet immobilier sans rien concéder à la qualité de service. Tout au long de la visite, un agent Laforêt assiste les clients et leur apporte son expertise professionnelle afin de les guider au mieux dans leur choix. VisioVisit permet par ailleurs à l’enseigne d’établir une première estimation d’un bien immobilier en vue de sa commercialisation. Plébiscité par les clients, vendeurs et acheteurs, ce service sera maintenu au-delà du confinement.

Pousser de nouveau la porte des agences Laforêt dès le 11 mai

Malgré la pertinence de ces outils digitaux, les 700 agences immobilières Laforêt sont impatientes de rouvrir leurs portes le 11 mai prochain. Tout a été prévu pour garantir des conditions de sécurité sanitaire optimales aux clients comme aux collaborateurs du réseau immobilier : gel hydroalcoolique, masques, cloison transparente, marquage au sol…

À ce dispositif s’ajoutent une signalétique destinée à informer les consommateurs dans les agences ainsi qu’un Guide de Préconisations Sanitaires, distribué à l’ensemble des franchisés, détaillant les bonnes pratiques pour accueillir et interagir en toute sécurité avec les consommateurs. Celui-ci a été corédigé en partenariat avec SGS, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification.

« Nos agences et nos collaborateurs sont plus que prêts à retrouver leurs clients, que ces derniers choisissent de venir nous rencontrer ou d’être conseillés à distance», conclut Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt .