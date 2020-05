SCPI : Après le beau temps, la pluie ?

Tous les ans au cours du 1er trimestre, les Sociétés de gestion établissent leurs projections de rendement annuel (TDVM) pour chacune de leurs SCPI. Sauf imprévu, ces fameuses projections sont la plupart du temps vérifiées. Mais qu’en est-il depuis le début du confinement ? Comment ces prévisions sont-elles rectifiées ? A situation inédite, réponse étonnante. Alors que les marchés boursiers dévissent et que les investisseurs se questionnent sur la solidité des locataires, la variation entre les prévisions avant et après crise n’est que de -13,26%. Ces projections après crise dépendent évidemment de l’évolution des événements (2ème vague épidémique, re- confinement, non reprise de l’activité, etc.). Pour cette année 2020 compte tenu de la situation, selon les estimations de France SCPI, le TDVM moyen annuel serait de +4,01%1. Cette dégradation raisonnable du TDVM démontre le caractère défensif des SCPI et leurs propensions à percevoir des loyers malgré tout.

Rappelons qu’en 2008, année boursière catastrophique pour les épargnants, les SCPI avaient versé un TDVM moyen de 5,84% tandis que la valorisation du prix de part moyen avait corrigé de -5,38%. Toutes les SCPI ne vivent pas la même crise Cette variation n’est évidemment pas la même pour toutes les typologies de SCPI. Sans surprises, les SCPI Commerces s’en sortent moins bien que les autres avec un Taux de rendement prévisionnel abaissé de plus de 17%. Pire encore, les SCPI spécialisées dans l’hôtellerie sont également très touchées avec une baisse du rendement prévisionnel catastrophique de plus de 40%. Du côté des SCPI de Bureaux qui représentent plus de 60% de la capitalisation totale des SCPI, le taux de rendement prévisionnel est revu à la baisse de 9%.