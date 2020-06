Achat immobilier : Obtenez un avis de faisabilité financière pour avancer sur votre projet

Le courtier CAFPI délivre désormais un certificat de faisabilité pour rassurer votre interlocuteur, agent immobilier ou vendeur sur votre capacité à réaliser l’opération convoitée. On vous dit tout !

La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement imposées ont obligé les Français à repenser leurs modes de vie. Pour s’adapter à ces nouveautés sociales et économiques, CAFPI oriente son offre vers plus de numérique et dévoile aujourd’hui une évolution de son parcours client digital. « Ces innovations techniques vont donner une nouvelle dimension au courtage immobilier. Elles sont destinées à simplifier et accélérer les démarches parfois longues et fastidieuses des projets immobiliers de nos clients », explique Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI.

L’obtention d’un « avis » de faisabilité instantané puis d’un « certificat » de faisabilité financière

Grâce à un algorithme intelligent basé sur plus de 30 critères, les clients peuvent désormais obtenir leur « avis de faisabilité financière » instantanément sur cafpi.fr. « Cet avis permet aux acheteurs de réfléchir au financement de leur projet immobilier de manière plus précise, en quelques clics et en toute autonomie», souligne Philippe Taboret.

Accompagnés par un courtier, les clients pourront approfondir leur projet en obtenant un « certificat de faisabilité financière ». Ce Certificat offre au futur acquéreur une idée précise de l’enveloppe allouée à son projet immobilier, mais également une preuve de sa solvabilité auprès d’un agent immobilier ou d’un particulier vendeur. Il permet également aux potentiels acheteurs de connaître leurs capacités d’emprunt et de donner au vendeur une garantie sur leurs ressources financières. « En cette période d’incertitude et pendant laquelle, encore beaucoup d’acheteurs et de vendeurs souhaitent limiter leurs visites, par peur ou par souhait de respecter les règles sanitaires, il devient nécessaire d’être en capacité de connaître son montant finançable pour ne visiter que des biens finançables», ajoute Philippe Taboret.

Un renforcement de l’offre de proximité grâce au digital

Une autre nouveauté : la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne sur une plateforme donnant directement accès aux agendas des conseillers CAFPI. Ces entretiens se font en agence ou à distance par visio ou téléphone. « Ce dispositif n’est pas destiné à se substituer à notre réseau mais à complémenter notre présence locale. Son déploiement est progressif et nos clients pourront prendre contact plus simplement avec les conseillers CAFPI, où qu’ils se trouvent sur le territoire et selon leur niveau de craintes par rapport à la distanciation sociale. » remarque Philippe Taboret.

Ces deux nouveautés renforcent le parcours client « 100% phygital ». « En améliorant notre offre numérique grâce aux certificats de capacité de financement délivrés en ligne et à la simplification de prise de rendez-vous avec un courtier, nous répondons ainsi aux nouvelles attentes des particuliers», conclut le directeur général adjoint de CAFPI.