Rendez-vous Webinar Proprioo : Réussir sa relation client, le 25 juin à 14h

Proprioo organise son quatrième webinar le jeudi 25 juin à 14h00.

Face au succès de la dernière édition de son séminaire en ligne, Proprioo continue de partager son approche innovante et l’expertise de ses collaborateurs par un cycle de webinars gratuits aux thèmes variés.

Cette quatrième édition a pour vocation de partager les méthodes de l’agence immobilière pour améliorer la relation client. Julien Legrand, Consultant immobilier, et Laurie Samama, Chargée d’opérations, prendront tour à tour la parole pendant une trentaine de minutes pour partager leurs conseils pratiques pour transformer leurs clients en ambassadeurs.

La relation client est critique au développement d’un réseau de qualité c’est pourquoi Julien et Laurie prendront aussi le temps de répondre aux questions des participants.

« Depuis sa création en 2017, Proprioo a pour vocation de rendre plus accessible un accompagnement immobilier de qualité. Ces webinars sont pour nous l’occasion de partager les méthodes et la vision de Proprioo aux professionnels de l’immobilier », explique Henri Pagnon, co-fondateur et CEO de Proprioo.

