Meubles et décoration : 8 Français sur 10 achètent 2 à 6 meubles d’occasion par an

Près de 8 Français sur 10 achètent des meubles d’occasion selon les résultats d’un sondage PollFish réalisé par le Site-annonce.fr

Les Français plébiscitent la seconde main

Avec la crise et le pouvoir d’achat en berne, les gens se dirigent naturellement vers les produits d’occasion. Le marché de l’occasion est en pleine expansion : d’ici 3 ans, il devrait peser 50 milliards d’euros. Une tendance qui va aller en s’accentuant puisque le pouvoir d’achat des ménages va être impacté par la crise économique. Le marché des meubles et de la décoration n’échappe pas à la règle… « Chez Site-annonce, nous avons voulu identifier les tendances et décrypter les comportements des acheteurs de mobilier design, vintage ou d’objets de déco tendances, explique Vincent Vandegans. L’étude révèle notamment que 79% des Français achètent entre 2 et 6 meubles d’occasion par an. ».

79% des acquéreurs de meubles d’occasion d’occasion sont motivés par le prix

Près de 8 Français sur 10 (79%) qui achètent d’occasion sont motivés par le prix. Mais il y a aussi désormais une volonté “anti-gaspillage” qui motive cet achat éco-responsable : nos compatriotes sont près d’1 sur 2 (49,4%) à adopter cette démarche pour préserver l’environnement. De plus, le marché de la seconde main représente un gain de pouvoir d’achat qui leur permet aussi d’accéder à des meubles et à des objets de décoration neufs (43% des achats). C’est sans doute pour cela que l’état général du meuble est le premier critère de choix (48,4%), bien avant le prix (36,8%). La distance du vendeur n’est en revanche pas considérée comme un problème (seulement 6,60% des répondants estiment qu’il s’agit d’une préoccupation première).

Le budget pour un meuble d’occasion ? 1 200 à 3 000 euros par an

Le numérique est devenu le canal de vente le plus populaire pour acheter des meubles et des objets de décoration de seconde main : 87,6% des Français y ont recours, dont 74,8% via des sites de petites annonces en ligne tels que leboncoin (45,71%), eBay (16,07%) et Emmaus (14,07%). Toutefois l’acheteur de seconde main reste omnicanal : 33,4% vont dans des magasins physiques et 12,8% sur e-shops de marchands spécialisés. Dans tous les cas, même lorsqu’il s’agit de ventes en ligne, les acheteurs n’hésitent pas investir pour se procurer des meubles et des objets déco d’occasion : ils y consacrent en moyenne de 1 200 à 3 000 euros par an, et 2% des acheteurs vont jusqu’à payer 10 000 €.

Un changement des comportements qui a vocation à durer

À la suite du covid-19, plus de la moitié des Français (52,8%) ont changé leurs habitudes d'achat pour se tourner vers le mobilier d'occasion. Ils sont aussi 52% à penser en acheter davantage dans l'avenir (52%), même s'ils sont aussi 40% à rester indécis pour l'avenir. « Nous avons créé site-annonce.fr avec un objectif : aider les gens à trouver des produits d'occasion plus facilement car aujourd'hui le marché est fragmenté entre de nombreux acteurs (leboncoin, eBay, marché.fr, paruvendu, etc.), précise Vincent Vandegans. Notre moteur de recherche les aide à trouver rapidement ce dont ils ont besoin, notamment grâce aux alertes par email très rapides et précises, ainsi que des filtres très faciles à utiliser. »

