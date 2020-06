En seulement 1 an, l’agence immobilière Proprioo cumule plus de 100 mandats signés

Notre approche innovante du métier nous permet de facilement déployer notre modèle. Nice a été la première étape dans notre développement en France. Grâce à notre technologie et à notre organisation nous sommes capables de garantir à l’ensemble de nos clients une qualité de service irréprochable. C’est face au succès du déploiement à Nice que nous avons pu envisager d’étendre notre service à Lyon sereinement afin de faire bénéficier nos clients du meilleur accompagnement pour une commission équitable.

Henri Pagnon, CEO et co-fondateur de Proprioo

Arrivée à Nice en juin 2019, l’équipe Proprioo locale fait le bilan : près de 400 rendez-vous physiques et déjà plus de 100 mandats signés en à peine un an. Face à l’intérêt des Niçois pour son approche innovante, l’agence immobilière compte recruter 7 consultants immobilier locaux d’ici fin 2020.

Forte de sa levée de fonds de 20 millions clôturée en mai 2019, la plus grosse de la Proptech, Proprioo se déploie à Nice en juin 2019, exportant pour la première fois son activité au-delà de l’Ile-de-France. « Nous sommes très fiers de ce que Proprioo a accompli en à peine un an, détaille Alexis Muscatelli, Team Lead Nice. Depuis le mois de janvier nous remarquons une nette accélération de notre croissance : notre approche séduit les Niçois. C’est pourquoi nous avons la claire volonté de faire grandir l’équipe d’ici la fin de l’année en recrutant des professionnels locaux».

10 ventes en 1 mois

Depuis le déconfinement, le marché a repris en flèche. L’équipe de Proprioo à Nice a conclu pas moins de 10 ventes en un mois. La démocratisation du télétravail et le confinement ont fait évoluer les projets des acheteurs comme des vendeurs. Les petites surfaces normalement prisées des touristes ou des investisseurs locatifs ne trouvent plus preneurs. Ce sont les locaux et les habitants du Nord de la France qui prennent d’assaut le marché immobilier. Les clients (nouvellement) Niçois cherchent à agrandir leur résidence principale, il se tournent vers des maisons avec jardin ou des appartements avec des espaces extérieurs.

Proprioo s’étend en France

Suivant ce même modèle qui a fait son succès, Proprioo s’étend aujourd’hui dans toute la France, en s’assurant toujours de pouvoir faire bénéficier ses clients d’un taux de commission global plus juste. Proprioo propose une commission de vente au succès entre 3 et 4% calculée sur le prix final de vente, c’est 20% en dessous des moyennes du marché.

Le positionnement ultra compétitif de l’entreprise est rendu possible grâce aux outils et services technologiques développés en interne qui permettent d’optimiser la transaction immobilière. Ces solutions permettent aux consultants immobilier de Proprioo de consacrer plus de temps à leurs clients, de remettre l’humain au cœur du métier.

Repenser le métier d’agent immobilier

Cette vision est partagée par bien des agents traditionnels qui n’hésitent pas à rejoindre Proprioo, séduits par la digitalisation de leurs tâches chronophages, par l’accompagnement d’une équipe support et par une rémunération avantageuse qui vient compléter la proposition de valeur de l’agence leader de la Proptech. « Notre approche innovante du métier nous permet de facilement déployer notre modèle, explique Henri Pagnon, CEO et co-fondateur de Proprioo. Nice a été la première étape dans notre développement en France. Grâce à notre technologie et à notre organisation nous sommes capables de garantir à l’ensemble de nos clients une qualité de service irréprochable. C’est face au succès du déploiement à Nice que nous avons pu envisager d’étendre notre service à Lyon sereinement afin de faire bénéficier nos clients du meilleur accompagnement pour une commission équitable.»