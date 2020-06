Agence immobilière : comment faire le meilleur choix à proximité ?

Vous êtes en quête d’une agence immobilière non loin de chez vous ? Découvrez comment effectuer le meilleur choix !

Comment trouver la meilleure agence immobilière à côté de chez vous ?

Si vous projetez de vendre ou d’acquérir un bien immobilier dans une région donnée, il est préférable de solliciter les services d’une agence immobilière située à proximité. Un tel choix vous permettra de profiter de l’expertise et de l’expérience d’agents compétents et dévoués, parfaitement imprégnés des réalités du marché immobilier de la région concernée, ce qui vous aidera à conclure une bonne affaire. Mais comment trouver justement la meilleure agence de courtiers immobiliers non loin de chez vous ? Voici quelques pistes qui pourraient vous aider dans ce sens !

Agence immobilière : commencer par répertorier les prestataires les plus proches !

La première étape pour trouver la meilleure agence immobilière dans votre secteur consiste à dresser une liste exhaustive des agences qui se trouvent à proximité. Vous pouvez effectuer ce travail chronophage vous-même, ou tout simplement passer par des plateformes spécialisées sur lesquelles vous pourrez accéder à l’ensemble des agences immobilières de votre ville, en quelques clics. Vous pourrez ensuite les comparer entre elles, pour faire le meilleur choix.

Une autre possibilité consiste à choisir une agence de référence comme la néo agence immobilière Hosman, qui dispose de plusieurs filiales dans diverses régions, dont la votre. L’avantage de miser sur ce genre d’agence immobilière, c’est la possibilité de vous faire une idée objective des prix pratiqués en matière de vente d’immeubles dans votre ville, et de les comparer à ceux d’autres secteurs. Cela vous permettra d’acheter ou de vendre au meilleur prix possible.

Quels critères pour bien choisir ?

Il existe plusieurs critères pour reconnaître une bonne agence. Les tarifs proposés arrivent en tête de file. Chaque prestataire facture ses services à des prix qui varient d’une région à une autre. Il est donc recommandé de vous renseigner au préalable sur les tarifs appliqués par une agence immobilière avant d’en solliciter les services, pour une vente ou un achat d’immeubles. Pour information, ces tarifs sont le plus souvent exprimés en pourcentage du prix de vente ou d’achat du bien immobilier.

Parlant justement de tarifs, vous gagnerez à solliciter les services d’une agence à honoraires fixes, si vous souhaitez économiser. Il faut dire que depuis quelques années, ces structures également connues sous l’appellation néo-agences immobilières se sont développées dans l’Hexagone, et un peu partout ailleurs dans le monde.

Comme le nom l’indique, ce type d’agence immobilière « nouvelle génération » vous permet de vendre un appartement dans plusieurs régions de France pour une commission fixe, nettement moins élevée qu’une commission en pourcentage. Leurs experts immobiliers en Ile-de-France connaissent très bien le marché immobilier local, puisqu’ils y vendent plusieurs biens par jour. Miser sur ce type d’agence vous permettra de dépenser moins pour acquérir ou vendre votre bien.

Il est par ailleurs recommandé de tenir compte du nombre d’années d’expérience dans le domaine pour bien choisir (plus d’infos à ce propos sur Immoz.info). En effet, une agence immobilière expérimentée, qui exerce dans la région depuis plusieurs années, sera plus à même de vous guider. Elle pourra mieux vous conseiller par rapport aux réalités du marché immobilier local, qu’elle maîtrise parfaitement. À contrario, confier votre projet à une agence inexpérimentée pourrait vous induire en erreur, et vous occasionner un manque à gagner considérable.

D’autres paramètres à ne pas négliger ?

En immobilier, le professionnalisme d’une agence se traduit essentiellement par la qualité des annonces faites, la disponibilité d’un espace vendeur en ligne pour vous offrir efficacité et transparence dans vos estimations, et une disponibilité accrue de votre expert local. Ce sont autant d’autres aspects qui vous permettront de trouver la meilleure agence immobilière près de chez vous.