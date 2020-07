Istres, Martigues et Le Havre : Les villes les plus propices à l’investissement au bord de l’eau

Investir au bord de l’eau est une bonne option pour obtenir des revenus locatifs mais également pour profiter d’une résidence secondaire… Gridky, premier comparateur de biens immobiliers neufs, a identifié le Top 20 des villes où investir les pieds dans l’eau !

Les vacances d’été approchent à grand pas et des millions de Français s’apprêtent à partir en France ou à l’étranger pour se ressourcer au bord de l’eau. En parallèle, la crise du coronavirus a donné envie à bon nombre de français de quitter la ville pour aller s’installer dans des coins plus paisibles, appelant davantage à se reconnecter à la nature.

Investir en bord de mer, de lac ou d’océan est une bonne option pour obtenir des revenus locatifs, mais également pour profiter d’une résidence secondaire. Gridky, premier comparateur de biens immobiliers neufs, a identifié les 20 villes les plus propices à l’investissement au bord de l’eau pour un budget allant de 93 000€ à 230 000€.

Les 20 villes les plus propices à l’investissement au bord de l’eau

Istres : 6,2% de rentabilité dès 155.000 € pour un T2 Martigues : 6,1% de rentabilité dès 172.000 € pour un T2 Le Havre : 6% de rentabilité dès 172.000 € pour un T2 La Seyne sur Mer : 5,8% de rentabilité dès 158.000 € pour un T2 Vallauris : 5,8% de rentabilité dès 169.000 € pour un T2 Cogolin : 5,6% de rentabilité dès 167.000 € pour un T1 Bignanos : 5,5% de rentabilité dès 194.000 € pour un T2 Biscarosse : 5,5% de rentabilité dès 136.000 € pour un T1 Saint-Malo : 5,3% de rentabilité dès 167.000 € pour un T2 Aytré : 5,3% de rentabilité dès 190.000 € pour un T2 Saint-Raphaël : 5,3% de rentabilité dès 93.000 € pour un T1 Thonon les Bains : 5,2% de rentabilité dès 220.000 € pour un T2 Vitrolles : 5,2% de rentabilité dès 168.000 € pour un T2 Hyères : 5% de rentabilité dès 193.000 € pour un T2 Urrugne : 4,8% de rentabilité dès 227.000 € pour un T2 Capbreton : 4,8% de rentabilité dès 202.000 € pour un T2 Lattes : 4,8% de rentabilité dès 230.000 € pour un T2 Pornichet : 4,8% de rentabilité dès 207.000 € pour un T2 La Rochelle : 4,7% de rentabilité dès 129.000 € pour un T2 Publier : 4,4% de rentabilité dès 221.000 € pour un T2

La région PACA et la Nouvelle Aquitaine tirent leur épingle du jeu

Deux régions, PACA (8 villes) et Nouvelle Aquitaine (6 villes), concentrent une majorité des villes les mieux classées, mais 6 villes sortent également du lot dans d’autres régions : Le Havre (Normandie), Saint-Malo (Bretagne) et Pornichet (Pays de la Loire), Thonon-les-Bains et Publier autour du lac Léman (Auvergne-Rhône-Alpes), et enfin Lattes (Occitanie).

« La diversité du littoral français, de ses lacs et de ses étangs est bien représentée dans ce classement, explique Mathieu Morio, co-fondateur de Gridky. Nul besoin de sacrifier la rentabilité à son plaisir : les français peuvent investir dans la région qu’ils préfèrent, à des prix raisonnables tout en faisant une bonne affaire immobilière.»

Istres est la ville qui présente la rentabilité la plus intéressante

A proximité des étangs de Berre et de l’Olivier, Istres est la ville qui présente la rentabilité la plus intéressante (6,2%), avec des programmes immobiliers bénéficiant de prix très raisonnables (très proches du prix de l’ancien) et donnant par ailleurs une perspective intéressante de plus-value à terme en cas de revente. Istres bénéficie d’un double accès à des plans d’eau (étang et mer) et propose une ville orientée sur la nature, tout en étant plus calme que les stations balnéaires plus en vue (et plus peuplée) de la côte méditerranéenne.

Martigues offre également parmi les plus belles opportunités d’investissement

Dans la même région, Martigues offre également parmi les plus belles opportunités d’investissement (6,1% de rentabilité) avec ses canaux et sa situation idéale entre étang de Berre et Côte Bleue. Le farniente est loin d’être la seule activité possible, et la ville bénéficie de bassins d’emplois dynamiques notamment du fait de sa proximité avec Marseille et Aix-en-Provence. Le potentiel de plus-value à terme y est également particulièrement intéressant avec un marché immobilier orienté à la hausse.

Le Havre se hisse en troisième position du classement

Plus inattendu, Le Havre se hisse en troisième position du classement (6,0% de rentabilité). La côte d’Albâtre normande est mise à l’honneur grâce à une ville résolument moderne, où l’architecture d’Auguste Perret lui a permis d’être inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le Havre bénéficie d’un large front de mer qui permet la pratique de nombreux sports nautiques (voile, paddle, kitesurf) dans une ambiance particulièrement animée grâce à ses nombreux festivals, cafés et restaurants. Centre économique majeur, proche de Paris, les prix immobiliers y sont encore doux, et les prix des résidences actuellement en vente sont proches de ceux de l’ancien, assurant ainsi de belles perspectives de plus-valu

Méthodologie

Pour établir ce classement, Gridky a évalué la performance des différents investissements qui sont proposés par les promoteurs immobiliers. Cette analyse s’est appuyée sur le scoring big data développé par Gridky qui tient compte des 5 critères suivants : rentabilité locative, protection contre les risques locatifs, attractivité du quartier, potentiel de plus-value à terme, facilité de la revente. Ce top 20 a été réalisé en sélectionnant les villes obtenant au minimum une note supérieure à la moyenne sur chacun de ces 5 critères. Ces villes proposent donc toutes des opportunités équilibrées d’investissement garantissant des performances intéressantes à tous points de vue. Elles ont ensuite été classées en fonction de la rentabilité moyenne qu’elles proposent (sur l’ensemble des biens à la vente) en incluant les effets de levier fiscaux.