Colocation intergénérationnelle : DOMITYS loge gratuitement des étudiants avec son opération “Appart’âge”

Un logement gratuit contre 9 heures de services par semaine L’année scolaire terminée, plus de 350 000 étudiants sont en recherche active pour trouver le logement idéal afin de commencer la rentrée en toute sérénité. Trouver l’hébergement idéal situé à proximité de sa future école et/ou université est source de stress pour la majorité d’entre eux. Pour les aider au mieux dans ce parcours du combattant qui en décourage plus d’un, DOMITYS renouvelle son opération “Appart’âge”. En échange de services donnés aux résidents, les étudiants ont ainsi la possibilité d’être logés gratuitement, pendant leur année scolaire, dans un appartement neuf et de profiter des espaces club de la résidence (piscine, salle de sport, bibliothèque…).

De quoi s’agit-il ? “L’idée c’est avoir un logement gratuit et de travailler 9 heures par semaine. Un T2 tout confort avec une chambre et une terrasse pour un étudiant c’est une belle opportunité. Avec les résidents, c’est plutôt une relation de voisinage : on joue à la pétanque et aux jeux de société”, précise Nour El Imene Bendjelloul, étudiante de 25 ans, qui a profité de l’opération Appart’âge à Besançon en 2018.

Favoriser les échanges étudiants séniors

Cette initiative Domitys a pour but de favoriser les échanges et l’interactivité entre les seniors et les étudiants, chacun ayant à apprendre de l’autre. “Je peux concilier mes études et un travail. Je ne trouve pas ça très contraignant parce qu’au final je fais des choses que j’aime : j’ai des discussions, je fais des jeux de société. Je ne trouve pas que c’est vraiment du travail, c’est aussi beaucoup d’amusement. Je tisse également beaucoup de liens”, Carole Hillbrands, étudiante de 19 ans, qui a participé à l’opération Appart’âge à Metz en 2019 :