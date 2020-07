Engel & Völkers commercialise le 1er Resort vigneron au coeur de la “Toscane française”

Engel & Völkers commercialise un nouveau un complexe de villégiature dans le sud de la France LUX* LA BARAQUETTE RESORT & RESIDENCES. L’originalité du concept ? Conciergerie, spa, fitness, restaurant gastronomique viennent ainsi compléter l’expérience offerte par la nature sauvage de région.

LUX* Resorts & Hotels et Propriétés & Co. s’associent au groupe immobilier Engel & Völkers pour la commercialisation du nouveau programme “branded residences & resort”: LUX* LA BARAQUETTE RESORT & RESIDENCES dans le Sud de la France.

Un programme exceptionnel alliant luxe et authenticité

Après la transformation de plusieurs monuments historiques en resorts élégants et luxueux, Propriétés & Co. propose aujourd’hui avec leur partenaire hôtelier LUX* Hotels & Resorts le plus ambitieux de tous les développements de villégiature de la Méditerranée : le premier resort vigneron pieds dans l’eau dans l’écrin naturel d’exception de la ville portuaire de Marseillan.

Bénéficiant d’une vue panoramique exceptionnelle sur le bassin de Thau, les vignes et le Mont Saint-Clair LUX* LA BARAQUETTE RESORT & RESIDENCES est un complexe de villégiature offrant un cadre de vie idyllique. Avec sa gamme de villas et d’appartements à l’architecture subtile et épurée, son hôtel cinq étoiles, son service de conciergerie, sa place du village centrale, ce complexe s’intègre tout en finesse et en continuité dans le paysage naturel et pittoresque de ce village d’Occitanie.

Un projet d’investissement pour des acquéreurs en quête d’art de vivre décliné sur 6,2 hectares composé de 189 unités résidentielles et 4 waterfront villas exceptionnelles.

Le concept “branded residences” arrive en France : les particularités d’un concept immobilier unique

Si le concept de “branded residences” est largement développé aux Etats-Unis et en Asie – principalement par de grands groupes hôteliers tels que Four Seasons, Mandarin Oriental, One & Only Resorts, Rosewood et des marques de luxe comme Versace, Porsche et Armani – l’offre reste limitée et méconnue en France.

L’acquisition d’une résidence principale ou secondaire n’est plus seulement une question d’emplacement ou de design pour la clientèle internationale. Les services exclusifs et l’expérience proposés dans un complexe tel que LUX* LA BARAQUETTE font aujourd’hui toute la différence: conciergerie, spa, fitness, restaurant gastronomique viennent ainsi compléter l’expérience offerte par la nature sauvage de région.

Le programme présenté par LUX* Resorts & Hotels et Propriétés & Co. se veut symbole du luxe discret et authentique – en ligne avec l’évolution de la demande de la clientèle européenne. Si les services sur-mesure sont proposés à tous les habitants du resorts, le programme se distingue par la diversité de son offre adaptée à différents critères et types de budgets.

Au coeur de la “Toscane française”, le projet architectural a été confié à Joan Balagué et Mar Reventos – associés-fondateurs et directeurs du cabinet barcelonais « Slow Life Architects » – missionnés pour mettre, avant tout, en valeur le territoire et les richesses qui le composent. Les intérieurs sont réalisés par Lazaro Rosa-Violan, designer d’intérieur de renommée mondiale.

Engel & Völkers se réjouit du lancement de ce projet unique en son genre

“En réponse à une demande grandissante de notre clientèle locale et internationale en la matière, nous sommes heureux de nous associer à ce projet unique. Un projet parfaitement en ligne avec l’ADN du groupe Engel & Völkers visant à proposer à nos clients plus qu’un service : une expérience”, David Scheffler, Président – Engel & Völkers France, Belgique & Pays-Bas

LUX* LA BARAQUETTE ou le fruit d’un projet ambitieux porté par Propriétés & Co.

La passion vient toujours à bout des obstacles et il y en est pour qui s’aventurer dans des chantiers aussi colossaux que la réhabilitation d’un patrimoine laissé pour compte est un moteur. Les défis de cette envergure en Europe méridionale sont la préoccupation de Miguel Espada, Fondateur et Président du groupe Propriétés & Co., entrepreneur et investisseur, diplômé de l’Université Paris-Dauphine et de l’ESCP Europe.

Après 15 ans d’expérience dans l’industrie Hotels & Resorts et en étroite collaboration avec ses clients et partenaires (hôteliers, groupes immobiliers architectes, investisseurs, paysagistes, artisans locaux), Propriétés & Co. a développé pour compte propre et livré une dizaine de projets immobiliers de caractère à destination touristique pour un investissement total de 250 M €. L’association avec LUX* Hotels & Resorts pour le projet de La Baraquette allie les forces de chaque entreprise pour le développement, en France, d’un projet d’exception.

Avec la même passion que pour les Jardins de Saint-Benoît (extension authentique d’un charmant village de la région des Corbières), le Couvent d’Hérépian (un boutique-hôtel sur la montagne Noire offrant à ses résidents un cadre de détente dans l’enceinte d’un ancien couvent du 17ème siècle) et le Château de La Redorte, l’équipe de Propriétés & Co. ambitionne de faire de LUX* LA BARAQUETTE le plus exceptionnel resort de la Méditerranée.