Placemaking : Snapkey expose des œuvres d’art sur les vitrines des commerces vacants

La start-up actrice de l’immobilier commercial et d’entreprise lance SNAP’Gallery, initiative innovante permettant d’exposer des œuvres d’art sur les vitrines des commerces vacants qu’elle commercialise.

Snapkey œuvre pour la démocratisation de l’art pour tous

Soutenir les artistes et la création et s’engager, à travers l’Art, pour la redynamisation des territoires, l’attractivité des centres-villes, la participation citoyenne et la création de lien social, c’est l’ambition de la start-up Snapkey.

SNAPKEY s’investit pour la dynamisation des villes et l’amélioration des facteurs de commercialité en proposant une solution concrète pour exploiter le potentiel des surfaces commerciales vacantes.

Le principe est simple : SNAP’Gallery construit des partenariats dans le domaine de la culture et soutient la diffusion de la culture pour tous, tout en animant les vitrines vides et en proposant des événements fédérateurs au cœur des villes. L’initiative s’inscrit également dans la tendance urbaine du « Placemaking », qui consiste à rendre les villes plus durables et humaines afin que les habitants s’approprient l’espace commun pour le faire vivre.

« L’art et l’immobilier sont des valeurs refuges et des secteurs qui se réinventent avec créativité et s’adaptent à la conjoncture actuelle avec un appui digital fort. Chez SNAPKEY, nous sommes convaincus que l’exposition de demain se doit d’être un lieu de convivialité et de collaboration ouvert à tous. Pour cela, il est fondamental de diffuser aussi l’Art hors les murs des espaces ‘classiques’, et de le partager dans l’espace urbain. C’est cette conviction forte et ce supplément d’âme qu’incarne SNAP’Gallery, alternative innovante, complémentaire aux formes et aux lieux culturels traditionnels», explique Anne-Laure Rebreyend Delga, fondatrice de SNAP’Gallery.

Transformer les locaux vacants en lieux culturels

L’initiative, qui améliore ainsi la commercialité de locaux vacants et évite le sentiment de désertification, se décline sous plusieurs formes :

La vitrophanie comme levier d’attractivité des commerces vacants : il s’agit d’habiller les vitrines de commerces vacants par des reproductions d’œuvres d’art issues de collections publiques et privées, sur un support vitrophanie, en respectant scrupuleusement les droits d’auteur. Cela permet de proposer des œuvres issues de musées régionaux et d’un vivier d’artistes locaux et d’étudiants en Art, offrant un tremplin de visibilité pour les institutions artistiques locales.

La valorisation de créations artistiques sur chevalet en vitrine.

La création de fresques originales directement réalisées sur place.

La mise à disposition d’espaces qu’elle commercialise à des collectifs d’artistes et curateurs pour des expositions temporaires et pop-up galeries.

L’art pour tous démocratisé grâce à des partenaires du tissu culturel et boosté par le numérique

L’offre s’appuie sur des collaborations avec des partenaires du tissu culturel et artistique français, qui ont à cœur de rendre l’art accessible au plus grand nombre. La start-up s’est notamment entourée de The Art Cycle, jeune galerie en ligne qui défend la démocratisation de l’art pour tous grâce à la location d’œuvres d’art et soutient les artistes de sa communauté en portant avec eux des projets innovants ou encore de l’inventive Parégrine et son réseau d’artistes pour réaliser des œuvres exclusives enrichissant l’identité et la convivialité des bureaux.

Par ailleurs, SNAP’Gallery souhaite apporter une solution hybride, essentiellement physique mais boostée par le numérique. Via QR code, elle capte la population sur ses trajets quotidiens pour lui proposer des podcasts courts, ludiques et participatifs sur les artistes de son réseau.

