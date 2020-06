Emilie Vialle : Avec Snapkey, elle veut révolutionner les transactions en immobilier commercial et professionnel

Faciliter drastiquement la commercialisation et la cession de bureaux, commerces, entrepôts et locaux d’activités, c’est a mission que la start-up Snapkey qui entend révolutionner l’expérience de transactions grâce à des processus digitaux .

Des visites sous 48h

Nouvelle venue dans le paysage de la Proptech française, SNAPKEY entend révolutionner l’expérience de transactions en immobilier commercial et professionnel grâce à des processus digitaux offrant plus de transparence et une vacance réduite. En proposant des visites sous 48 h, la start-up permet de diviser le temps de transaction par trois et de redonner du pouvoir aux propriétaires et aux acquéreurs. Son ambition : devenir la place de marché leader de la transaction en immobilier professionnel, en France et en Europe.

Révolutionner l’immobilier professionnel

Surcapacité de la superficie commerciale, mutation des bureaux, boom de la logistique et besoin grandissant de surfaces mixtes… De nouvelles tendances redessinent aujourd’hui le paysage de l’immobilier transactionnel. Face à ces nouveaux challenges, une insatisfaction croissante s’installe, marquée par l’opacité du marché, l’absence de transparence en matière de tarification et le manque de rapidité dans la transaction.

Transformer l’expérience de commercialisation et de vente de bureaux, commerces, fonds de commerces, entrepôts et locaux d’activité via des processus digitaux, fiables et sécurisés ainsi qu’un suivi continu de conseillers dédiés, Emilie Vialle

“A marche forcée, les professionnels de l’immobilier digital se structurent pour proposer des solutions plus agiles répondant à ces problématiques. SNAPKEY s’inscrit dans cette nouvelle vague et souhaite transformer l’expérience de commercialisation et de vente de bureaux, commerces, fonds de commerces, entrepôts et locaux d’activité via des processus digitaux, fiables et sécurisés ainsi qu’un suivi continu de conseillers dédiés”, souligne Émilie Vialle, CEO et co-Fondatrice de SNAPKEY.

La start-up a pour ambition d’optimiser significativement les transactions immobilières professionnelles via un parcours expert, fondé sur des data et outils digitaux de pointe, piloté de A à Z par le client, au prix juste et à la carte.

Une plateforme 100 % digitale

Côté preneur et acquéreur, la startup propose une recherche de biens immobiliers professionnels géolocalisée, l’accès à des annonces ultra détaillées et à des visites virtuelles et plans cotés de qualité avant de programmer une visite physique.

Elle met en relation les deux parties impliquées dans la transaction, via une messagerie en ligne sécurisée et modérée afin d’aboutir rapidement sur une lettre d’intention, puis une négociation et enfin la signature du bail ou de l’acte de vente. Toute la gestion des documents légaux et signatures électroniques se fait en ligne, via la plateforme et avec une expertise humaine à disposition du client, à chaque étape du processus.

Alors que d’ordinaire, il faut compter en moyenne, au niveau national, 11 mois pour la cession et commercialisation d’un bien, notre objectif est de faciliter ce processus long et fastidieux et de favoriser le dialogue entre les parties prenantes, Emilie Vialle



Côté propriétaire, SNAPKEY facilite la location ou cession de biens immobiliers professionnels, grâce à une saisie d’information rapide pour, dans un premier temps, générer un mandat de commercialisation signé électroniquement. La start-up met ensuite à disposition des propriétaires un outil digital de saisie de l’annonce du bien à commercialiser, remplissable en moins de 5 minutes.

SNAPKEY s’engage ensuite à se déplacer dans les 48h pour prendre des photos, des vidéos et des plans en réalité virtuelle du bien afin de proposer une multidiffusion rapide de l’annonce sur son site et sur celui de ses 25 partenaires proposés.

« SNAPKEY prend en considération le taux de vacance croissant des commerces ainsi que l’évolution des usages, précise Emilie Vialle. Alors que d’ordinaire, il faut compter en moyenne, au niveau national, 11 mois pour la cession et commercialisation d’un bien, notre objectif est de faciliter ce processus long et fastidieux et de favoriser le dialogue entre les parties prenantes. 100 % digitale, notre solution simplifie drastiquement toutes ces démarches et offre ainsi une expérience de transaction exceptionnelle. »

SNAPKEY, Nouvelle plateforme de transactions en immobilier commercial et professionnel