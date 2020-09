« Impressions Partagées », 1200 œuvres d’art urbain commandées par la Fondation Desperados pour soutenir de jeunes artistes émergents

La Fondation I Loge You conclut un partenariat avec le Réseau Immobilier.notaires®

D’octobre à novembre 2020, la Fondation Desperados pour l’Art Urbain se lie à l’association Le M.U.R, pour soutenir le travail de 24 jeunes artistes urbains émergents via la production de 1200 œuvres imprimées d’art urbain.

Un projet singulier en soutien à la création

La crise sanitaire a mis à mal le secteur culturel français… En effet, l’annulation et le report de nombreux projets artistiques a eu, et continue d’avoir, des lourdes conséquences sur le travail des artistes et des acteurs du milieu.

Dans un contexte déjà fragilisé et instable, l’art urbain est directement impacté. Face à cette situation, la Fondation Desperados développe à l’automne « Impressions Partagées » en mission de soutien à la création : un projet singulier mettant en avant la vitalité de l’art urbain français, sa pluridisciplinarité, son ancrage local dans tout l’hexagone, ses acteurs et sa nouvelle génération d’artistes talentueux.

Les deux objectifs de la Fondation étant : la promotion et la diffusion de l’art urbain dans l’ensemble de la société, et le soutien à la création artistique par l’accompagnement d’artistes émergents ; c’est tout naturellement qu’« Impressions Partagées »voit le jour.

Soutenir et médiatiser la création des jeunes artistes émergents dans un esprit de générosité et de partage

Avec « Impressions Partagées », la Fondation mécène s’engage à soutenir la nouvelle génération d’artistes urbains.

En étroite collaboration avec des antennes locales du M.U.R, la Fondation Desperados a sélectionné 4 artistes émergents dans chacune des 6 villes suivantes : Marseille, Paris, Mulhouse, Rennes, Orléans, et Bordeaux.

Les 24 artistes choisis auront carte blanche pour créer une œuvre inédite, qui, par la suite, sera tirée à 50 exemplaires, numérotés et signés.

Dans un esprit de générosité et de partage, cher au milieu, ces œuvres seront offertes au public : l’occasion de créer des moments de rencontre privilégiés entre les jeunes artistes et leur public. En effet, les 1 200 sérigraphies imprimées seront distribuées gratuitement au public lors de vernissages.

L’art urbain se réalisant pleinement qu’en étant visible de tous dans l’espace public, la Fondation apportera son soutien à l’un des 4 artistes sélectionnés par ville, afin qu’il produise une œuvre sur le M.U.R local !

Au-delà de la commande d’œuvres, l’objectif de cette initiative est d’agir comme un tremplin, pour développer la notoriété et offrir un supplément de visibilité à ces jeunes créateurs.

L’art urbain français valorisé par les acteurs locaux de 6 villes de France !

Persuadée que le dynamisme du milieu artistique d’une ville se construit grâce aux associations de proximité et aux personnes qui les portent, la Fondation Desperados a naturellement souhaité collaborer avec les associations Le M.U.R dans 6 villes de France.

Afin de mettre en lumière le travail des artistes émergents au niveau local comme national, c’est en s’appuyant sur leur connaissance du tissu artistique local qu’elles ont décidé de sélectionner ensemble 4 artistes par ville.

Le M.U.R s’engage dans la promotion de l’art urbain et des différentes disciplines qu’il regroupe. Initialement parisienne, l’association s’est déployée au fil des années dans d’autres villes de France et d’Europe.

Tout au long de l’année des artistes sont invités à investir les différents M.U.R pour y créer des œuvres. Certains artistes sélectionnés pour « Impressions Partagées » auront d’ailleurs l’opportunité de faire partie des futures programmations.

Réunir artistes, public et acteurs du milieu le temps d’une soirée…

Pour faire du projet une véritable occasion d’échanges entre les artistes, leur public et les associations, une soirée de vernissage sera organisée dans chaque ville, dans des lieux de convivialité et dans le respect des règles sanitaires.

Elles permettront de présenter le travail des artistes tout en créant un point de rencontre, pour renforcer le lien social et sensibiliser le public à la création artistique…

Soirées de vernissage Soirées de vernissage « Impressions Partagées » : Marseille 22 octobre 2020, Paris 29 octobre 2020, Mulhouse 5 novembre 2020, Rennes 12 novembre 2020, Orléans 19 novembre 2020, Bordeaux 26 novembre 2020.