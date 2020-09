Taxe foncière 2020 : Vous avez jusqu’au 15 octobre pour la payer

Votre avis d’imposition 2020 est d’ores et déjà disponible en ligne. La taxe foncière devra être acquittée la mi octobre.

Le montant de votre taxe foncière est supérieur à 300 euros

Si le montant à payer pour votre taxe foncière est supérieur à 300 €, vous devez payer en ligne ou opter pour le prélèvement.

Vous pouvez payer en ligne sur impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv ».Vous bénéficiez alors de 5 jours de délai supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 20 octobre 23h59, pour enregistrer votre paiement. Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre.

Bon à savoir : à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de vos taxes foncières 2021.

Vous pouvez également adhérer au prélèvement à l’échéance dès cette année rendez-cous dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr avant le 30 septembre. Si vous avez reçu votre avis par voie postale et que celui-ci comporte un talon d’adhésion au prélèvement, retournez le talon d’adhésion à votre centre d’encaissement (mentionné sur le talon) avant le 15 octobre. Votre impôt sera prélevé automatiquement le 26 octobre et votre adhésion pour cette année vaut également pour le futur. Ainsi, vous n’aurez plus à vous préoccuper à l’avenir du paiement de vos taxes foncières : ce sera automatique !

Pour toute question sur vos contrats de prélèvement, vous pouvez contacter la direction générale des finances publiques via la messagerie sécurisée de votre espace particulier ou appeler le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h.

Le montant de votre taxe foncière est inférieur à 300 euros

Si le montant de votre taxe foncière est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez payer en ligne, opter pour le prélèvement mais également utiliser tous les moyens de paiement évoqués dans la notice de votre avis : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.