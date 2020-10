Crédit immobilier : Seuls les très bons dossiers bénéficient de la légère baisse des taux d’intérêts en octobre

Les taux de crédit immobilier n’ont pas connu d’évolution majeure au mois d’octobre, au vu des grilles communiquées en ce début de mois par les banques partenaires d’Emprunt-direct.com. Après un mois d’août marqué par une stabilité des taux et une inhabituelle absence de mouvements en septembre, les établissements bancaires n’ont pas fait évoluer de manière significative leurs barèmes.

Les banques restent sélectives

L’heure n’est clairement plus à l’agressivité commerciale, et les banques restent frileuses quant à la délivrance de crédits à l’habitat. Elles demeurent sélectives et font preuve d’attentisme, les seules décotes étant ciblées sur des dossiers très qualitatifs en termes d’apport, de revenus et d’activité professionnelle. On notera quelques mouvements de l’ordre de 5 points de base, sur l’ensemble des maturités. Ceux-ci ne sont toutefois pas unanimement baissiers, quelques évolutions haussières étant notées.