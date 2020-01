Faut-il informer le propriétaire d’un fonds servant de la vente du fonds dominant ?

Le propriétaire d’un terrain avec une servitude de passage doit-il être informé en cas de vente du terrain pour lequel la servitude a été créée ?

Non. Il n’y a aucune obligation d’informer le propriétaire du terrain par lequel passe la servitude. Le propriétaire du fonds servant (le terrain qui subit la servitude) n’a pas de droit à être informé. Le propriétaire du fonds dominant (le terrain pour lequel on a créé la servitude) n’a pas à informer l’autre. La servitude se transmet avec le droit de propriété : quand on achète un terrain, on achète la servitude qui va avec.

Il est possible que l’acte qui ait créé la servitude prévoit ce type d’informations, pensez tout de même à vérifier !

