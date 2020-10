Aniela de La Villemarqué et Marie Vidal : Elles ont fondé Homies pour développer des espaces de coliving

Dans le contexte actuel, on passe de plus en plus de temps chez soi. Il est donc important de s’y sentir bien, et d’y trouver tous les services nécessaires. Le coliving, en mutualisant les coûts, offre à ses membres des biens et des services dont ils n’auraient pas pu bénéficier seuls, pour des raisons financières, comme par exemple un jardin, ou une salle de sport !

Aniela de La Villemarqué et Marie Vidal achètent de grandes maisons de caractère ou de beaux immeubles en centre-ville pour y faire des studios. Les locataires ont tous un logement indépendant et partagent des espaces communs décorés avec goût. De quoi permettre à ceux qui souffrent de la solitude de se sentir mois seul.

Et si le coliving était le meilleur moyen de vivre le couvre-feu à plusieurs tout en restant chez soi ? En 2019, d’après une étude Ipsos, 93 % des Français considéraient qu’on peut facilement se sentir seul en ville, malgré le nombre de personnes qui y habitent. En outre, 83 % des personnes âgées disent souffrir de la solitude, mais elles ne sont pas les seules ! Le sentiment de solitude touche 53 % des Français y compris les jeunes puisque 38 % ont moins de 35 ans ! Des chiffres qui ont en outre sans aucun doute augmenté en 2020 en raison de la crise sanitaire, du confinement et plus récemment du couvre-feu.

Le coliving, meilleur moyen de lutter contre la solitude …

C’est en partant de ce constat qu’Aniela de La Villemarqué et Marie Vidal, deux jeunes entrepreneuses de moins de 30 ans, ont créé Homies en 2020, pour développer des espaces de coliving intergénérationnel en France. Le concept : acheter de grandes maisons de caractère ou de beaux immeubles en centre-ville pour y faire une douzaine de studios. Les locataires ont tous un logement indépendant comprenant une salle de bain et des toilettes et partagent des espaces communs décorés avec goût (cuisine, salle à manger, salle de sport, espaces extérieurs, ect.).

Déjà une dizaine de colivers à Tourcoing

Le premier espace a été ouvert en septembre 2020 dans la Métropole Lilloise, à Tourcoing. Il compte une dizaine de colivers, aussi bien des étudiants que des jeunes actifs et même une retraitée de 63 ans ! « Nous pensons qu’en particulier dans la période actuelle, le coliving intergénérationnel vient répondre à une demande très forte des personnes victimes de solitude en tout genre : séparation géographique, séparation sentimentale, personnes âgées… En outre, le fait d’avoir un ou une jeune senior dans un coliving est bénéfique et rassurant pour les plus jeunes tout en permettant au senior de se sentir moins seul. Tout le monde y gagne ! », explique Aniela de La Villemarqué. Et cela fonctionne au regard de la première soirée raclette organisée dans le centre de coliving de Tourcoing qui a réuni samedi soir l’ensemble des 10 colivers de la maison, couvre-feu oblige.

Micheline, 63 ans, jeune retraitée, se réjouit de cette nouvelle vie : « Après le départ de mes enfants de mon ancien domicile, je voulais trouver un moyen de ne pas habiter seule. Le coliving me permet de partager de vrais moments de convivialité avec des personnes aux âges et profils variés et complémentaires dans des espaces tout confort ! »

Avoir un extérieur et bénéficier de nombreux services à moindre coût !

Depuis la crise sanitaire, les aspirations des Français ont évolué. Post-confinement, les chiffres ont montré un réel changement dans les recherches immobilières avec une volonté de s’éloigner des grandes villes pour avoir plus de surface et un espace extérieur… avec un impact sur les prix de l’immobilier puisque les biens avec terrasse ou jardin ont vu leur prix s’envoler ! « Dans le contexte actuel, on passe de plus en plus de temps chez soi. Il est donc important de s’y sentir bien, et d’y trouver tous les services nécessaires. Le coliving, en mutualisant les coûts, offre à ses membres des biens et des services dont ils n’auraient pas pu bénéficier seuls, pour des raisons financières, comme par exemple un jardin, ou une salle de sport ! », explique Marie Vidal.

Les espaces de coliving Homies incluent tous des espaces communs, un espace extérieur mais également Netflix, Canal +, Amazon et le ménage deux fois par semaine !

Le coliving, un modèle économique gagnant pour tous !

Si le coliving permet pour les locataires d’accéder à un logement de meilleure qualité que la location classique, il a également une dimension sociale et sociétale importante : « Le coliving se positionne comme un nouveau mode de vie qui vient redynamiser des villes en réhabilitant des logements pour y accroitre et y améliorer l’offre en proposant une alternative à celle qu’on trouve dans les grandes villes, souvent chère et qui ne répond plus aux aspirations actuelles de nombreux Français. Homies, c’est rendre le logement accessible en bénéficiant à la fois de l’intimité d’un appartement avec sa chambre et sa salle de bain privée, tout en partageant avec ses colivers des espaces communs, des services, des évènements et des surprises inédites », conclut Marie Vidal.

Bientôt de nombreux espaces de coliving dans toute la France

Aniela de La Villemarqué et Marie Vidal ambitionnent d’en ouvrir une dizaine d’autres d’ici à 2 ans, dans toutes les grandes villes de France.