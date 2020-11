Covid-19 : La conciergerie Be My Home recherche des logements meublés vacants pour aider les soignants

Be My Home, la conciergerie éco-responsable qui sublime la location saisonnière à Lyon

Plutôt que de laisser ses lieux vacants, nous comptons sur les propriétaires et sur les locataires pour nous aider à venir en aide aux médecins, infirmières et aides-soignants. Nous recevons en ce moment un afflux de demandes pour des locations de courte durée. Il n’y a d’ailleurs aucun risque puisque nous nous occupons de tout!

Déborah Gariglio, fondatrice de Be My Home

Be My Home lance une opération #Solidarité avec le personnel médical en leur proposant plusieurs appartements sur Lyon. Elle souhaite étendre son opération à Paris et Marseille mais également dans d’autres grandes villes. L’objectif ? Les aider à simplifier leur organisation au quotidien.

Déjà durement éprouvé par la première vague de Covid-19, le personnel soignant est à nouveau en première ligne pour gérer l’afflux des malades et sauver des vies. Alors que la plupart d’entre eux n’ont pas pu prendre de congés, ils cumulent à nouveau les heures supplémentaires, travaillent durant leurs jours de repos, et doivent aussi renoncer à prendre des vacances.

Epuisés, ils sont déjà près de 6 sur 10 à se considérer en burn-out …

A cette situation déjà difficile, se rajoute une autre contrainte : les longs déplacements pour faire le trajet entre l’hôpital et leur domicile, puisque nombre d’entre eux ne réside pas à proximité de leur lieu de travail. Et le reconfinement, indispensable d’un point de vue sanitaire, leur complique encore la tâche puisque l’offre de transports en commun (bus, métros, RER, trains…) est revue à la baisse.

Dans ce contexte, Be My Home, conciergerie éco-responsable, spécialiste de la location courte durée qui a pour but de soulager les propriétaires de l’ensemble des démarches liées à la location de leur bien immobilier, lance une opération #Solidarité avec le personnel médical en leur proposant plusieurs appartements pour le moment sur Lyon. Avec un objectif : les aider à simplifier leur organisation au quotidien.

#Solidarité à Paris et Marseille

Be My Home souhaite étendre son opération #Solidarité à Paris et Marseille, qui sont très touchées par la crise sanitaire, mais également dans d’autres grandes villes. Elle s’engage aussi à nettoyer en profondeur chaque appartement, avec des produits à base de javel, pour éviter toute contamination par le Covid-19.

Une opération réussie lors de la première vague

Be My Home a lancé son opération #Solidarité lors de la première vague du Covid-19. Une opération réussie puisque au total environ 70 à 80 personnels soignants ont logé dans des appartements qui leur ont été proposés. Le tarif était d’environ 20 € par jour ce qui reste totalement raisonnable. La proposition d’hébergement lors de cette première vague était sur la ville de Lyon. Aujourd’hui, Be My Home souhaite s’étendre dans de nouvelles villes notamment, Paris et Marseille qui sont très touchées, mais la start-up est également ouverte à d’autres villes, car le but est d’aider le personnel soignant en simplifiant leur quotidien.

Un appel lancé à tous les propriétaires et locataires

Pendant le reconfinement, nombre de propriétaires et de locataires ont laissé leurs appartements vides (résidences principales ou secondaires) pour se confiner ailleurs (notamment grâce au télétravail). Alors Be My Home fait appel à leur solidarité !

Déborah Gariglio, 30 ans, fondatrice de Be My Home, souligne : « Plutôt que de laisser ses lieux vacants, nous comptons sur les propriétaires et sur les locataires pour nous aider à venir en aide aux médecins, infirmières et aides-soignants. Nous recevons en ce moment un afflux de demandes pour des locations de courte durée. Il n’y a d’ailleurs aucun risque puisque nous nous occupons de tout ! »

Be My Home gére la gestion de ces appartements de A à Z

création des annonces,

remise des clefs autonome et sans contact,

gestion des cautions,

nettoyage du logement,

fourniture du linge de maison (en coton bio),

contact permanent durant tout le séjour,

assistance réparation pour tous les biens et équipements de l’appartement,

adaptation du fonctionnement pour la protection de ses collaborateurs et prestataires, il n’y a aucun contact entre les personnes.