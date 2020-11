Le prestigieux château de Marcellus vendu pour 1 950 000 €

Immobilier : Paris toujours plus cher à plus de 9 000 € le m² !

Le Groupe Mercure Bordeaux a vendu le château de Marcellus … Construit aux XVIII et XIX° siècles sur les bases d’une forteresse médiévale, cette propriété appartenait à la même famille depuis des siècles. Les nouveaux propriétaires redonneront vie à ce bien d’exception proposé à la vente à 1 950 000 € pour un double usage, professionnel et personnel.

Une longue allée cavalière bordée de charmes donnant sur une cour encadrée de deux pavillons mène au château de Marcellus, niché au cœur d’un parc de 34 ha et dominant la vallée de la Garonne.

Un monument unique chargé d’histoire

Elevé sur de volumineuses caves voûtées, le château de Marcellus compte plus de 1 000 m² habitables dont de remarquables salons et une cage d’escalier classés à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Construit aux XVIII et XIX° siècles sur les bases d’une forteresse médiévale et situé à moins d’une heure de Bordeaux, le château de Marcellus appartenait à la même famille depuis des siècles. L’ancêtre des vendeurs ayant activement participé au rapatriement en France de la Vénus de Milo, une copie de cette célèbre statue, offerte au propriétaire par Louis XVIII, a longtemps occupé le grand salon.

Grâce à son expérience et à son expertise du marché du patrimoine ancien et de prestige, le Groupe Mercure Bordeaux a finalisé la vente du château de Marcellus. Et si le château change de main, nul doute que ses nouveaux propriétaires sauront restaurer et préserver le caractère unique de ce monument chargé d’histoire.

Organisation de mariages, de réceptions, de séminaires et ouverture de chambres d’hôtes

Samuel et Catherine Roger ont certes choisi Marcellus pour en faire leur résidence principale mais ils ont également été séduits par les potentialités de la propriété pour leurs activités et projets professionnels. Pour Samuel Roger, fondateur d’Origines, antiquaire de la pierre et spécialisé depuis plus de 20 ans dans la vente de cheminées anciennes, d’antiquités architecturales et d’ornements de jardin, la propriété offre un écrin majestueux à ces pièces rares et authentiques. Pour Catherine Roger, cette acquisition rime avec le lancement dès 2021 d’une double activité tournée vers l’événementiel avec l’organisation de mariages, réceptions, séminaires et vers l’hébergement avec l’ouverture de chambres d’hôtes.

« Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner la vente de ce château, se réjouit Pierre de Luzan, Directeur de l‘agence régionale du Groupe Mercure à Bordeaux. Et particulièrement satisfaits d’avoir pu trouver un acquéreur qui partage ce même goût de la pierre et qui saura faire rayonner notre architecture et notre patrimoine en France et dans le monde ».