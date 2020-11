Finie la galère de la recherche des documents à rassembler lors d’une vente immobilière !

Imop s’associe avec Paperas.se une start-up qui a développé une technologie pour simplifier l’étape du rassemblement de tous les documents à fournir pour vendre un bien immobilier.

Dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier, le vendeur doit informer l’acquéreur de toutes les caractéristiques de ce bien. Pour rédiger l’avant-contrat ou l’acte de vente dans un immeuble en copropriété, le notaire a donc besoin d’un grand nombre de documents que le vendeur doit rassembler.

Les particuliers vendeur de leur bien passent parfois des heures à chercher, à contacter, à relancer les différents services (syndics, hypothèques, notaires, etc).

Bref, beaucoup de temps perdu, pas mal d’agacements voire plus mais surtout des délais de vente qui s’allongeaient.

Imop s’associe avec Paperas.se

L’agence immobilière en ligne Imop offre depuis ses débuts un service sur mesure, des frais d’agences fixes et réduits et un accompagnement de A à Z. Pour assurer à tous nos clients le meilleur accompagnement possible, Imop vient de de conclure un partenariat avec Paperas.se une start-up française qui a développé ‘une technologie pour simplifier l’étape administrative du rassemblement de tous les documents à fournir pour vendre un bien immobilier.

Paperas.se est le 1er service 100% gratuit d’accompagnement des vendeurs pour constituer le dossier nécessaire pour la signature d’un compromis de vente et la signature de l’acte de vente.

Concrètement, à travers un site internet facile d’utilisation, Paperas.se met à disposition un Tableau de Bord personnalisé pour constituer progressivement son pack documentaire.

Récupération des documents

Constitué de fonctionnalités d’ajout manuel mais également automatique, la récupération des documents obligatoires pour vendre est (enfin) un jeu d’enfant avec Paperas.se ! Grâce à leur technologie de récupération automatique de documents dans les espaces copropriétaires proposés par les syndics et dans l’espace personnel Impôts.Gouv.fr afin de récupérer le dernier avis de Taxe Foncière, les documents apparaissent rapidement dans le Tableau de Bord pour être analysés par la plateforme.

Analyse des documents

Une fois les documents récupérés automatiquement ou déposés manuellement par l’utilisateur, Paperas.se les analyse en un temps record et informe l’utilisateur des documents validés, ceux qui seraient non conformes et ceux qui sont toujours manquants.

Commande des documents manquants et Pré-état Daté en 24h pour 60€

Avec Paperas.se, les utilisateurs bénéficient de tarifs préférentiels pour commander les documents pouvant manquer et peuvent obtenir un Pré-état Daté conforme loi ALUR au prix de 60€ en 24h sans passer par leur syndic de la copropriété.

Partage des documents

Grâce à la fonctionnalité de partage de documents, vous pourrez à n’importe quel moment et en toute sécurité envoyer tous les documents de votre dossier de vente à votre agent Imop, acquéreur et notaire en 1 seul clic !

Ainsi, pour gagner du temps et vous faciliter la vie, nous vous invitons à utiliser le service Paperas.se pour rassembler tous les documents nécessaires pour la vente de votre bien. C’est un service 100% gratuit !

Paperas.se permet de rassembler une large gamme de documents :

Relatifs à l’immeuble où est situé le bien à vendre : Règlement de copropriété, État Descriptif de Division, Fiche synthétique de la copropriété, Carnet d’entretien, Diagnostic Technique

Diagnostic Technique Global, Diagnostic de mise en copropriété de l'immeuble

Relatifs à la gestion de la copropriété où est situé le bien à vendre : Appels de Charges et de Fonds, Convocations à l'Assemblées Générales des copropriétaires, Procès-Verbaux des Assemblées Générales des copropriétaires (PV d'AG), Pré-état Daté (disponible via Paperas.se en 24h pour 60€ sans passer par le syndic de copropriété)



Relatifs au lot (l'appartement) à vendre : Dossier de diagnostic technique (DDT), Certificat Carrez, Titre de Propriété, Dernier avis de Taxe Foncière

Relatifs au vendeur : Copie de la Carte d’identité ou du Passeport, Livret de famille ou extrait d’acte de naissance

Imop propose systématiquement le service Paperas.se à ses clients vendeurs afin de simplifier cette étape chronophage de la vente d’un bien immobilier dans le but de fluidifier et d’améliorer l’expérience utilisateurs.