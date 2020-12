DOYOUNO Maison, l’appli qui propose des conseils de décoration intérieure en visio !

DOYOUNO Maison lance la digitalisation de ses prestations avec un nouveau concept de conseils déco par visioconférence. Pratique en pleine crise sanitaire.

Lancement du coaching déco en visioconférence via le site et l’application

Le site et l’application d’aide à la rénovation, la décoration et l’aménagement d’intérieurs, DOYOUNO Maison, lancent un système de coaching déco en visioconférence avec des décorateurs qualifiés. En un clic, l’utilisateur prend rendez-vous avec l’un des décorateurs professionnels inscrits sur DOYOUNO Maison et échange sur son projet en toute sérénité. Compétents, dynamiques et créatifs, ces décorateurs sauront écouter toutes les demandes pour les orienter vers les meilleurs choix pour obtenir l’intérieur souhaité.

Un Forum décoration à portée de main avec DOYOUNO Maison

Parce que les interactions sociales sont actuellement très restreintes, l’équipe de la plateforme a aussi mis en place un forum déco communautaire. Dans cet espace dédié, les utilisateurs peuvent désormais partager des photos et vidéos de leur intérieur et poser des questions à la communauté ainsi qu’à la coach déco de référence nommée Emma Déco. Une question d’aménagement ? D’agencement d’espace ? Besoin de conseils sur le choix d’une couleur ? D’un matériau pour une salle de bain ? D’un dressing original ? Il est dorénavant simple et ludique d’interroger la coach Emma Déco qui répond rapidement avec des conseils sur-mesure et des astuces dont seule elle a le secret !

Une communauté DOYOUNO Maison qui donne son avis

En plus d’une expertise de qualité, la communauté DOYOUNO Maison pourra également partager son avis avec les particuliers sur des chantiers en cours, apporter des inspirations diverses et variées et ainsi, contribuer davantage aux projets. La bonne nouvelle ? Chacun pourra revêtir sa panoplie de coach déco et répondre aux nouveaux utilisateurs de l’application en quête d’inspiration et de nouveautés. DOYOUNO Maison propose cette nouvelle offre d’actualité qui redonnera le sourire et permettra à distance de concrétiser des envies de travaux et de réaménagements. La plateforme continue de projeter et imaginer l’intérieur de demain.