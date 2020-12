Immobilier et (dé)confinement : Proprioo met à disposition de tous les agents immobiliers un générateur de bon de visite digital

Solidaire, Proprioo partage son savoir-faire digital avec tous les agents immobiliers et met à leur disposition de tous un générateur de bons de visite conformément aux préconisations du Gouvernement.

(dé)confinement et bon de visite

En matière de visites immobilières, les règles ont changé… Interdites avec le retour du confinement, elles ont repris le 28 novembre. Les agences immobilières sont en effet autorisées à faire visiter les logements aux acheteurs qui souhaitent acquérir un bien mais à condition de respecter un protocole sanitaire et d’information strict. Le Gouvernement impose désormais que l’agent immobilier fasse remplir un bon de visite à l’acheteur : pour avoir une traçabilité en cas de problème et pour que ce dernier ait un justificatif de déplacement en sa possession lorsqu’il se rend sur les lieux …

C’est ce contexte sanitaire et ses nouvelles règles qui ont donné envie à l’agence immobilière Proprioo d’être solidaire de ses confrères. Comme elle a développé un bon de visite digital pour s’adapter au contexte sanitaire et aux obligations légales et pour faire gagner du temps à ses négociateurs, elle a souhaité en faire profiter la profession. Elle a décidé de partager avec tous les agents immobiliers son savoir-faire digital et met à leur disposition son générateur de bons de visite. De quoi simplifier la vie des professionnels qui n’ont pas accès aux outils digitaux !

Faire gagner du temps aux agents immobiliers

« Nous avons la chance chez Proprioo d’avoir un ADN très digital, explique Henri Pagnon, CEO- co-fondateur de Proprioo. Tout ce que nous faisons est toujours pour faciliter le quotidien de nos agents immobiliers. Avec cet outil, ils peuvent émettre des bons de visite à la demande de façon illimitée en quelques clics ! »

Et d’ajouter : « Nous avons poussé la réflexion plus loin : on s’est dit, plutôt que de se contenter de le proposer à nos agents, pensons au reste du marché et aux agents immobiliers qui doivent eux aussi appliquer les règles de l’Etat et soyons solidaires !»

Accélérer la digitalisation du secteur

De cette façon, l’agence immobilière à prix réduit, prouve au secteur que le digital auquel elle croit depuis sa création en 2017 est très utile.

« Avec cet outil, nous espérons convaincre les agents immobiliers du bien-fondé du digital et nous leur montrons que nous essayons de faire des choses pour aider à digitaliser notre métier. C’est cette approche moderne qui nous permet de faire gagner du temps à nos agents », reprend Henri Pagnon.

Comment ça marche

Retrouvez le générateur de bon de visite ici. Remplissez-le. Cliquez et envoyez-le à vos acheteurs. Evidemment, c’est gratuit. Important : aucune information n’est collectée par Proprioo ni conservée ni transférée à des tiers.

