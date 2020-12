SAFTI fait un don de 100 000 euros à 5 associations qui œuvrent auprès des plus démunis.

Le réseau immobilier national SAFTI annonce un don de 100 000 euros pour aider les plus démunis pendant la période de crise.

La crise actuelle a de nombreux impacts, notamment auprès des personnes les plus fragiles ; et ce d’autant plus pendant la période des fêtes de fin d’année.

Un don de 100 000 euros à valeur de cadeau de Noël

En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, le réseau immobilier SAFTI revêt l’habit rouge du Père Noël et s’engage à faire un don de 100 000 € pour aider les plus démunis.Cette somme de 100 000 € sera versée à 5 associations phares œuvrant auprès de personnes démunies : Secours Populaire, Les Restos du Cœur, Croix-Rouge française, Emmaüs, Secours Catholique. Chaque association recevra 20 000 € pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin de passer un Joyeux Noël.