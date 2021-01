« Je suis tombée très jeune dans la marmite de l’immobilier ! », Cécile Fiorentino, 1er Prix Féminin de l’immobilier

ERA immobilier drague le public féminin de Plus Belle la Vie

1er Prix Féminin de l'immobilier : Et la gagnante est...

Cécile Fiorentino, fondatrice du groupe d’agences immobilières S’Antoni Immobilier est l’invitée d’Ariane Artinian au micro de Mon Podcast Immo.

Cécile Fiorentino a fondé le groupe S’Antoni immobilier qui compte 12 agences immobilières localisées dans le Sud-Ouest du coté d’Agde, et bientôt 14. Elle vient de remporter le 1er Prix Féminin de l’Immobilier décerné par le public et organisé par MySweet’immo avec Vitrine Media, Opinion System et Bientôt Vendu. Elle est l’invitée de Mon Podcast immo.