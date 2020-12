1er Prix Féminin de l’immobilier : Et la gagnante est…

Le premier Prix Féminin de l’immobilier créé par MySweetimmo en marge du 7ème Palmares de l’immobilier a été décerné par le public au cours d’un évènement 100% digital. On vous dit tout sur cet évènement 100% Sweet.

Un Prix féminin de l’immobilier décerné par le public

Pour sa 7ème édition, le Palmares de l’immobilier s’est enrichi d’un nouveau Prix by MySweetimmo, le Prix Féminin de l’immobilier. « Ce nouveau prix n’est pas une déclinaison du Palmares de l’immobilier au féminin. Ce n’est pas un prix féministe, et encore moins un prix anti-homme. Ce nouveau prix féminin vise à mettre en lumière une femme entrepreneur.e au parcours inspirant « , a précisé Ariane Artinian, fondatrice de MySwetimmo lors de la cérémonie digitale de remise de prix. « L’inspiratrice de ce prix, c’est Yvette Bedin, fondatrice il y plus de quarante du Cabinet Bedin et à la tête aujourd’hui de 60 agences immobilières en propre, et de plus de 300 collaborateurs« .

« Autre spécificité de ce prix féminin, il a été décerné par le public. Trois finalistes ont été retenues parmi la cinquantaine de dossiers de candidature émanant de tout l’hexagone. Elles nous ont adressé chacune une vidéo, puis les internautes ont voté en ligne« , ajoute Ariane Artinian.

Christine Fumagalli, présidente d’ORPI dévoile la gagnante

« Pour remettre ce premier prix consacré aux femmes agents immobiliers, il fallait une femme exceptionnelle. Le choix de Christine Fumagalli, première femme à la tête d’une enseigne immobilière nationale s’est imposé comme une évidence. Elle nous a fait le plaisir d’accepter et surtout d’adhérer à notre démarche qui est avant tout une démarche humaine et sensible« , se réjouit Ariane Artinian. La présidente d’ORPI est intervenue par vidéo pour dévoiler le nom de la gagnante et remettre ce prix.

Le 1er prix féminin de l’immobilier est attribué à Cécile Fiorentino

Le premier Prix Féminin de l’Immobilier a été attribué à Cécile Fiorentino fondatrice de S’Antoni Immobilier à Agde.

Compte tenu de l’appétit suscité par ce premier Prix Féminin (une cinquantaine de candidature, 2000 votants) et du succès de notre rubrique « Les femmes de l’Immo« , nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer une version enrichie du « Prix Féminin de l’immobilier » en 2021 qui récompensera des femmes agents immobiliers bien sûr, mais pas que…

