« Chasseur d’Appart, Palmares de l’immobilier, Prix féminin de l’immobilier… J’aime relever les défis », Angélique Aumord

1er Prix Féminin de l'immobilier : Et la gagnante est...

Angélique Aumord, fondatrice de l’Agence Gaudoise (La Gaud) est l’invitée d’Ariane Artinian au micro de Mon Podcast Immo.

En 2013 , à 25 ans, elle créait l’Agence Gaudoise. En 2006, elle remportait l’émission Chasseurs d’appart sur M6. En 2020, pour la deuxième participation, elle est arrivée en finale encore. L’honneur est sauf, puisqu’elle si elle s’est inclinée, c’est face au maitre des lieux lui même, Stéphane Plaza. 2020 a néanmoins été une excellente année pour Angélique Aumord. Elle a décroché le titre d’Agence de l’Année du Palmarès de l’immobilier 2020 (région Sud Est, catégorie moins de 45 transactions) et la 2ème place du Prix féminin de l’immobilier décerné par le public et organisé par MySweet’immo avec Vitrine Media, Opinion System et Bientôt Vendu. Elle est l’invitée de Mon Podcast immo.