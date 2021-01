« Les taux sont historiquement bas, on peut emprunter à moins de 1% aujourd’hui sur 20 ans », Ludovic Huzieux

"De plus en plus de Français se renseignent pour baisser ou suspendre leurs mensualités de crédit immobilier", Ludovic Huzieux

Ne tardez pas à emprunter, la remontée des taux de crédit de plus en plus probable !

Emprunter à un taux fixe de 0,35% sur 10 ans, oui c'est possible!

Ludovic Huzieux, fondateur d’Artémis Courtage est l’invité de Mon Podcast Immo.

Vous avez un projet immobilier en tête ? Vous vous demandez comment mettre toutes les chances de votre coté pour décrocher votre crédit ? Ludovic Huzieux, fondateur d’Artémis Courtage fait le point sur le crédit immobilier en ce début 2021 au micro d’Ariane Artinian. Et vous livre ses conseils pour profiter des taux d’intérêts actuels, historiquement bas en ce début d’année 2021, et mettre toutes les chances de votre coté pour obtenir votre prêt. Condition sine qua non, ne pas être salarié des secteurs impactés par la crise sanitaire, tels l’hotellerie, la restauration, ou l’événementiel.

