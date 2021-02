Homki, l’agence immobilière digitale qui facture 2 990 euros d’honoraires fixes

Pour son 4ème anniversaire, la start-up marseillaise sort de l’ombre. On vous dit tout sur son histoire, ses objectifs, son développement sans levée de fonds et ses résultats.

Homki, c’est l’histoire d’un trader Français installé à Londres

Homki n’est peut-être pas un roman à l’eau de rose, mais il n’en demeure pas moins séduisant. Homki c’est l’histoire d’un trader français installé à Londres assez curieux pour s’intéresser aux autres secteurs économiques et notamment au marché immobilier. Il aura suffi d’une introduction en bourse du géant Purplebricks en 2015, pour que ce passionné de la finance comprenne très vite les enjeux d’un tel modèle. Il n’avait pas tort, aujourd’hui Purplebricks c’est tout simplement 8 000 ventes par mois, 1 maison vendue toutes les 2 heures, 85 millions d’économies pour ses clients en 2020.

Si les Anglais ont réussi à révolutionner leur marché immobilier, pourquoi les Français n’en seraient-ils pas capables ? Le constat était clair, ce modèle devait absolument traverser la manche. C’est en 2016, suite à une rencontre avec le leader immobilier anglais, que le projet se profile alors. Deux années entières de réflexion et de travail, des partenaires financiers convaincus du projet et surtout le soutien d’un véritable professionnel de l’immobilier avec 25 ans d’expérience, auront ainsi permis à Homki de voir le jour au printemps 2018.

Riche de ses origines, Homki a pris le parti de se lancer à Marseille. Accompagné par des grands noms de la publicité, les rues de la cité phocéenne se sont vues alors inondées de panneaux publicitaires prônant un prix fixe et unique. L’aventure a ainsi débuté avec 4 agents, chacun expert de leur secteur et quelques business developer prêts à révolutionner le marché de l’immobilier français.

Qui veut rendre sa popularité aux agents immobiliers

Dès son arrivée sur le marché, l’agence nouvelle génération s’est donnée pour mission principale de rendre sa popularité aux agents immobiliers. En effet, ces dernières années, la déception et le manque de considération n’avaient fait qu’entacher la profession. Il fallait alors regagner la confiance des consommateurs. Fini les idées reçues : qui a dit qu’un accompagnement professionnel valait 5 à 8 % d’un bien immobilier ? Pour répondre à cette problématique, la start-up propose ainsi à ses clients de vivre une nouvelle expérience de vente, plus rapide, plus fluide, plus transparente, et ce, pour un prix fixe de 2 990 €. Selon Homki, la satisfaction client est au cœur de la transaction et ne doit en aucun cas être proportionnelle à la commission de vente. Grâce à son accompagnement professionnel sur le terrain, la puissance de ses outils digitaux et son prix juste, Homki fait très vite la différence.

Là où les start-up ont clamé des levées de fond démesurées, le discret Homki en a décidé autrement. Afin de mener à bien son projet, l’agence nouvelle génération a privilégié avant tout des partenaires intelligents. S’entourer de pointures dans le domaine de l’immobilier était une évidence pour trouver le chemin de la réussite. Le succès commercial et la rentabilité du modèle étaient assurément une priorité. Selon elle, les compétences ne se mesurent pas aux millions investis, mais plutôt aux résultats commerciaux et les résultats sont là ! Après seulement 3 ans d’existence, l’agence nouvelle génération a fait ses preuves. Face à son succès dans la capitale du sud de la France, Homki n’a pas hésité à explorer d’autres horizons. De la ville des lumières en passant par la Niçoise, la Surdoué, la Ville Rose ou le Port de la Lune, les villes du grand sud de la France n’ont à présent plus de secret pour Homki.Tout en gardant un point d’honneur à s’entourer de professionnels compétents sur le terrain, il est évident que Homki n’en a pas fini dans sa conquête de l’hexagone. Au-delà de son expansion, le modèle a su s’inscrire parfaitement dans le contexte actuel en palliant les difficultés causées par la crise sanitaire et économique. Grâce à sa digitalisation, la start-up a alors pris une longueur d’avance sur les agences traditionnelles.

Et qui vise 3 000 mandats signés à la fin de l’année 2021

Bien que le rêve de la capitale raisonne dans chacune de nos têtes, Homki poursuit son ascension en gardant la même ligne de conduite. Après des résultats plus que prometteurs dans le grand sud de la France, il est grand temps de découvrir le nord de l’hexagone. Sans plus tarder, Homki devrait alors conquérir les grandes villes de la Rochelle, du Nord-Pas-de-Calais et de l’Alsace-Lorraine. Pour son quatrième anniversaire, l’agence nouvelle génération ne lésine pas sur les objectifs en espérant dépasser les 3000 mandats signés à la fin de l’année 2021. Tout en maintenant une transformation des mandats signés en biens vendus supérieure à 80% . Sans dévoiler tous ses secrets, la start-up promet que son arrivée parisienne sera sans doute sa réussite ultime.

Force est de constater qu’avec près de 300 biens actifs, 4 grandes régions couvertes et une exclusivité sur tous ses biens, la start-up marseillaise a de quoi en faire rougir plus d’un. Le grand sud aura suffi pour que Homki soit bel et bien considéré comme le leader sur le marché de l’agence nouvelle génération. Sa réussite n’est pas seulement due à un prix attractif, mais surtout à sa rigueur professionnelle et sa vision digitale qu’elle instaure dans chacun des projets de vie qu’elle accompagne. Longtemps absente des colonnes, Homki se sent aujourd’hui légitime de raconter son histoire, parler de ses objectifs et surtout dévoiler ses résultats.