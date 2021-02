Pourquoi l’or est toujours un actif à suivre en 2021

En 2021 de nombreuses défaillances sont à craindre dans certains secteurs importants de l’économie mondiale : l’aérien, le tourisme, une partie de l’agro-alimentaire (absence de restauration), l’immobilier d’entreprise, l’événementiel et la culture, etc.

Avec un début d’année qui démarre en fanfare pour le BITCOIN et un Dow Jones qui crève les plafonds, les investisseurs vont-ils délaisser l’or en 2021. Serait-ce une erreur ? L’analyse de Jean-François Faure, PDG du groupe AuCoffre

La valeur refuge a bien joué son rôle en 2020

Le parcours du cours de l’or depuis le début de la crise sanitaire COVID, en mars 2020, montre clairement son rôle de valeur refuge. On note ainsi le 16 mars une baisse du cours qui semble accompagner celle des marchés. En fait, elle est réelle mais moins forte. Surtout, cette vente d’or papier (les ETF) par les gestionnaires de portefeuilles a permis de sauver leurs appels de marge au mois de mars. En effet, la progression du métal jaune était si importante depuis plusieurs mois que la correction de la mi-mars 2020 n’a que faiblement impacté leurs plus-values sur cet actif. On notera par la suite un parcours exceptionnel avec des records absolus pour l’once à 1710 euros et 2020 dollars début août.

Des prévisions jusqu’à 2400 $ l’once en 2021

Ce parcours, dans une situation de crise sanitaire, de confinement des économies et de tensions électorales aux Etats-Unis, a révélé les multiples sous-jacents de l’or, bien différents de ceux des autres actifs. C’est sur ces éléments exacerbés par les crises de 2020 que certains analystes de grandes institutions financières et bancaires se risquent à prévoir un parcours de l’or qui casserait ses records récents pour atteindre, pour les plus optimistes, 2400 dollars l’once.

Ces sous-jacents qui pourraient booster le cours de l’or en 2021

Regardons maintenant en détail ces éléments qui incitent les experts à prédire un parcours haussier pour l’or en 2021.

Un dollar plus faible en 2021 ?

C’est un biais bien connu des investisseurs dans les métaux précieux. L’or, qui n’a pas de rendement interne (pas de dividendes, pas d’intérêts), voit sa valeur liée à celle de la monnaie dans laquelle son cours est exprimé. Le plan de relance annoncé par le nouveau Président des Etats-Unis Joe Biden fait craindre une baisse du dollar avec l’afflux de liquidité dans l’économie. Mécaniquement, l’or dont la monnaie de référence est la monnaie américaine va alors grimper.

Des taux d’intérêts toujours faibles

Les taux d’intérêts proches de zéro voire négatifs sont un des meilleurs alliés de l’or. En effet, cela pénalise fortement les placements long terme réputés sans risque comme les emprunts obligataires ou les assurances vie. Leurs rendements sont dans cette situation monétaire pratiquement nuls. L’or avec son rendement inexistant mais avec une valeur nominale qui peut augmenter prend donc l’avantage. En tout cas, des gestionnaires d’assurances vie ont intégré de l’or pour diversifier leurs unités de comptes.

Une économie mondiale fragilisée par le COVID 19

En 2021 de nombreuses défaillances sont à craindre dans certains secteurs importants de l’économie mondiale : l’aérien, le tourisme, une partie de l’agro-alimentaire (absence de restauration), l’immobilier d’entreprise, l’événementiel et la culture, etc. Le prisme français avec un soutien à l’économie très important par le gouvernement (PGE, chômage partiel, aides sectorielles) est sans doute trompeur par rapport au reste du monde. Les mauvaises nouvelles économiques risquent de se multiplier dans les mois qui viennent.

Les cours ne montent pas jusqu’au ciel

Il est impossible de prédire le futur du BITCOIN. Le précédent pic fin 2017 avait été suivi par une énorme correction. Le prix du BITCOIN avait été divisé par 5. A l’époque d’ailleurs, l’or avait été un peu délaissé puis avait retrouvé ses amateurs quelques mois plus tard. Pour les records de janvier 2021 on n’a pas relevé un tel mouvement de vases communicants entre les deux actifs.

Pour le Dow Jones en revanche, un tel parcours peut étonner, alors que nous vivons une pandémie qui impacte fortement l’économie. On navigue là aussi sur des niveaux records au-dessus de 30 000 points. Le cours du blé ou du soja qui crève les plafonds étonne aussi. Il reste à voir en moment de la prochaine correction si après avoir accompagné cette baisse, l’or reprendra le dessus pour jouer son rôle de valeur refuge.

Jean-François Faure est PDG du groupe AuCoffre