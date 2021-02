iad lève 300 millions auprès des actionnaires de Twitter ou de BlaBlaCar pour devenir champion des réseaux immobiliers

L’américain Insight Partners, leader mondial de l’investissement technologique, a fait son entrée comme actionnaire minoritaire au capital d’iad pour renforcer son leadership en France et accélérer son développement à l’international.

Après Twitter, Vinted ou BlaBlaCar Insight Partners mise sur iad

Après avoir accompagné des entreprises digitales au succès exceptionnel comme Twitter, Docusign, Vinted, N26 ou BlaBlaCar, le leader mondial de l’investissement technologique Insight Partners fait le pari du champion européen des réseaux immobiliers digitaux. Le spécialiste de la construction de leaders mondiaux dans leurs secteurs, mise sur le potentiel de croissance du modèle unique d’iad, qui permet à des milliers d’entrepreneurs de lancer leur propre activité en s’appuyant sur la force du réseau. Au cours de l’année 2020, ce sont ainsi plus de 3 000 entreprises qui ont été créées au sein du réseau iad sur le seul marché Français.

Des innovations pour accélérer le développement du réseau immobilier

Cet investissement va s’articuler autour de 3 objectifs majeurs : maintenir et renforcer la satisfaction des 13 000 conseillers* qui composent le réseau iad dans 6 pays (France, Portugal, Italie, Espagne Mexique) accentuer le leadership d’iad sur le marché français et accélérer le déploiement international du réseau.

Pour atteindre ces objectifs, un accent particulier sera mis sur des innovations dans les solutions digitales mises à disposition des conseillers immobiliers, ainsi que sur la notoriété de la marque iad.

Après avoir ouvert une filiale en Allemagne au début du mois de Février 2021, iad entend ainsi poursuivre son développement international avec pour objectif de devenir le leader mondial de la transaction immobilière.

Pas de changement de gouvernance

La gouvernance d’iad reste inchangée : Malik Benrejdal, l’un des fondateurs, conserve la présidence du conseil de surveillance tandis que Clément Delpirou et Roland Tripard restent respectivement CEO et Président du groupe. L’équipe sera renforcée par le support de deux experts de l’immobilier digital chez Insight, Deven Parekh et AJ Malhotra.

« Nous sommes fiers de cette marque de confiance en notre réseau de la part d’Insight Partners, qui a démontré sa capacité unique à faire réussir des leaders mondiaux. Ce nouveau partenariat conforte notre ambition de développement en France et à l’international. Il va nous permettre d’investir encore plus fortement dans les médias et de continuer à apporter à nos conseillers des outils technologiques différenciant », se réjouit Clément Delpirou, CEO du Groupe iad.

« L’arrivée d’Insight Partners comme nouveau partenaire d’iad s’inscrit naturellement dans l’histoire de croissance extraordinaire de notre réseau. Notre modèle de développement fondé sur l’entrepreneuriat les a séduits. Ils vont nous apporter une expertise inégalée dans le monde en termes de technologies innovantes, de déploiement international, et bien sûr de connaissance du marché immobilier américain, le plus grand au monde », explique de son coté Roland Tripard, Président du Groupe iad

« Nous sommes avons été immédiatement enthousiasmé par la croissance et le potentiel de croissance du modèle ias qui combine entreprenariat, expertise humaine et outils technologique de pointe pour offrir une expérience unique aux conseillers immobiliers. Nous sommes impatiens d’aider la plateforme iad à passer au niveau suivant », ajoute Deven Parekh, directeur général d’Insight Partners.

*Tous les conseillers iad sont des agents commerciaux indépendants de la SAS I@D France immatriculée au RS.