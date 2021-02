PAP s’affiche dans le métro et propose aux Parisiens de belles maisons pour le prix d’un studio ou d’un deux pièces à Paris !

Envie de quitter Paris ? PAP lance une grande campagne dans le métro jusqu’au 14 mars 2021. PAP propose trois exemples d’annonces publiées sur son site pour permettre aux Parisiens de se rendre compte du type de biens qu’ils peuvent désormais acheter en s’éloignant de Paris pour un budget correspondant aux prix d’un studio ou d’un deux pièces dans la capitale.

2020 a marqué un tournant dans l’immobilier ! Et pour cause … La crise sanitaire et le télétravail ont bouleversé le marché. Toutes les études menées par PAP.fr depuis mai 2020 montrent l’apparition de nouvelles aspirations chez les Français. Logements plus spacieux, besoin d’espaces verts, ils sont désormais prêts à sauter le pas et à acheter une maison quitte à s’éloigner d’une métropole. Rallonger le temps de transport n’est plus un problème grâce au développement du travail à distance. Espace, verdure et calme ! Telles sont les nouvelles attentes des Français. La campagne menée par PAP dans le métro parisien illustre clairement cette nouvelle tendance et propose de belles maisons pour le prix d’un studio ou d’un deux pièces !

Hausse considérable des recherches de maisons sur PAP.fr : +58,2 %

Depuis la fin du 1er confinement, PAP a constaté, mois après mois, un véritable big bang dans l’immobilier ! La crise sanitaire et le télétravail ont totalement modifié les aspirations des acheteurs. Les demandes de logement à l’achat ont explosé en 2020 par rapport à 2019 de + 34,1%* au total sur l’année. Et parmi elles, ce sont les maisons qui sont les plus recherchées : + 58,2%*.

En régions, les Français rêvent de demeures dans des zones rurales (+ 89,7%*) ou des petites villes (+ 73,7%*) tandis que les Parisiens s’installent désormais en Grande Couronne mais aussi dans les départements limitrophes de l’Île-de-France.

Une tendance forte illustrée par PAP.fr dans sa nouvelle campagne

Depuis le développement de l’urbanisation, jamais un tel retournement de situation n’avait été aussi constaté de manière durable, sur plus de 10 mois ! De plus en plus d’urbains se posent la question de partir s’installer dans une demeure de charme au vert, tout en poursuivant leur activité professionnelle en télétravail 3 ou 4 jours sur 5 et en se rendant à leur bureau 1 jour ou 2 par semaine.

L’ancienne contrainte de vivre à proximité du siège de son entreprise pour réaliser des temps de transport quotidiens pas trop longs pour rejoindre ses collègues, n’existe plus. Cette tendance a, de plus, été confirmée par les engagements pris ces derniers mois par de nombreuses entreprises dans la poursuite du télétravail, même après la crise sanitaire, pour offrir un cadre de travail plus apaisant à leurs salariés et réduire leurs coûts locatifs de bureaux. Adieu les postes de travail attitrés, bonjour les espaces flexibles ! Les Français ont désormais l’opportunité de vivre plus loin des métropoles et de s’offrir ainsi la maison de leur rêve !

PAP propose ainsi dans sa nouvelle campagne, trois exemples d’annonces publiées sur son site PAP.fr permettant de se rendre compte du type de biens que les Français peuvent désormais acheter en s’éloignant de Paris pour un budget correspondant aux prix d’un studio ou d’un deux pièces à Paris.

Des exemples de biens pour le prix d’un studio ou d’un deux pièces !

La campagne proposée par PAP va certainement faire rêver de nombreux parisiens. Pour le prix d’un studio ou d’un deux pièces, ils vont se rendre compte qu’ils pourraient vivre dans une magnifique demeure de charme, entourée d’un terrain de 1500 m2. Comment un fantasme peut devenir une réalité !

Une campagne déclinée pendant 3 semaines en affichage dans le métro parisien

La campagne d’affichage sera déployée du 23 Février au 14 mars 2021 en 3 vagues successives :

Plusieurs dispositifs vont, en effet, se chevaucher pendant 3 semaines :

1338 affiches dans les couloirs du métro, du mardi 23 février au dimanche 7 mars

270 affiches sur les quais du mardi 23 février au lundi 8 mars

180 affiches sur les quais du lundi 1er au dimanche 14 mars

*Chiffres tirés de la dernière étude PAP.fr réalisée du 1er janvier au 31 décembre 2020.