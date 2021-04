Crédit immobilier : En ce début d’année, la production de crédits à l’habitat est en chute libre

Crédit immobilier : En janvier, la production de crédits à l'habitat baisse de plus de 21 % sur 1 an ...

Crédit immobilier et confinement : Une production de crédits 2020 équivalente à celle de 2019 !

On note que l’année 2021 connaît un démarrage moins fort qu’en 2020 sur les deux premiers mois de l’année. Les mois de mars et avril 2021 devraient être bien meilleurs comparé à avril dernier, mois durant lequel la production de crédits nouveaux avait chuté à 10 milliards d’euros hors renégociations.

En février, comme en janvier, selon les données publiées par la Banque de France, la production de crédits nouveaux à l’habitat est bien inférieure à ce qu’elle était en début d’année 2020. En février, elle est en baisse de 27 % par rapport à la même période en 2020 (après – 21 % en janvier)… Mais pas de panique, elle devrait se rattraper en mars et avril!

En ce début d’année, le marché du crédit – et plus globalement de l’immobilier – est moins dynamique qu’il ne l’était l’année dernière, même si le mois de mars devrait changer la donne grâce à la possibilité de poursuivre les visites de bien immobilier, contrairement au 1er confinement en mars 2020, ce qui avait mis le marché totalement à l’arrêt.

Une baisse de la production de crédits de 27 % en février !

En février, selon les données publiées début avril par la Banque de France, la production de crédits nouveaux à l’habitat ressort à 18,6 milliards d’euros, après 18,4 milliards en janvier. Mais si on compare à son niveau de février 2020 où elle atteignait son plus haut niveau de l’année à 25,6 milliards d’euros (un record depuis avril 2017), elle est en baisse de 27,3 %. Certes, le début de l’année 2020 avait été particulièrement dynamique, grâce à une forte demande fin 2019, mais aussi de nombreux dossiers de renégociation de crédit. Pour autant, hors renégociation, en ne tenant compte que des crédits liés à des transactions, la baisse demeure de près de 15 % (15,5 milliards en février 2021, contre 18,1 milliards il y a un an).

« On note que l’année 2021 connaît un démarrage moins fort qu’en 2020 sur les deux premiers mois de l’année. L’année 2020 avait été marquée par un démarrage très dynamique au premier trimestre lié à une très forte demande de crédits et de renégociations, et des retards importants de traitement des dossiers en fin d’année 2019, traités seulement début 2020. Pour autant, en mars, cette dynamique avait été stoppée net avec l’arrivée du premier confinement mi-mars, alors que cette année, l’activité se poursuit, tant au niveau des visites de biens que du traitement des demandes de crédit. Les mois de mars et avril 2021 devraient être bien meilleurs comparé à avril dernier, mois durant lequel la production de crédits nouveaux avait chuté à 10 milliards d’euros hors renégociations » analyse Sandrine Allonier, directrice des études de Vousfinancer.

Des taux de crédit légèrement plus bas qu’il y a un an…

En avril 2021, les taux moyens sont de 1,05 % sur 15 ans, 1,25 % sur 20 ans et 1,45 % sur 25 ans mais on peut obtenir au mieux 0,55 % 15 ans, 0,80 % sur 20 ans et 1 % sur 25 ans, des taux proches des records historiques de fin 2019.

« Alors qu’en février 2020 certaines banques nous indiquaient avoir déjà réalisé plus d’un tiers de leurs objectifs de production de crédit, cette année, le moindre dynamisme du marché fait qu’au contraire la plupart des banques sont toujours en phase de conquête de clientèle en ce printemps de l’immobilier. C’est pourquoi, en janvier et février, beaucoup ont à nouveau baissé leurs taux de crédits immobilier et légèrement assoupli leur critère d’octroi de crédit, tout en restant toutefois vigilantes sur les profils financés, compte tenu des incertitudes économiques » analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.