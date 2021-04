Prolongement ligne 11 : Le tunnelier Sofia est arrivé à la future station Place Carnot

Le tunnelier Sofia progresse … Il a débuté son parcours début d’année 2020 à la station La Dhuys. Il a depuis traversé les futures stations de Montreuil-Hôpital et Place Carnot de la ligne 11, soit plus de 2 km.

Le saviez-vous ? Selon la tradition des travaux en souterrain, un tunnelier doit être baptisé avant de commencer à creuser. Le tunnelier de la ligne 11 du métro a ainsi été prénommé Sofia, en hommage à Sofia Amalou, Agent Animatrice mobile RATP qui accueille en station les voyageurs de la ligne 11 au quotidien.

Son utilisation permet d’optimiser la sécurité et la rapidité de réalisation du tunnel nécessaire à la jonction des différentes stations. Cela participe également à la réduction des nuisances associées à la réalisation de travaux à ciel ouvert (bruit, encombrement en surface…), d’où leur utilisation privilégiée pour les chantiers urbains.

Le prolongement de la ligne 11

Le prolongement de la ligne 11 s’étend sur 6 km et reliera le terminus actuel, Mairie des Lilas, au futur pôle multimodal de Rosny-Bois-Perrier, actuellement desservi par le RER E. Le projet, mené conjointement par la RATP et Île-de-France Mobilités, intègre l’adaptation et la modernisation de la ligne existante pour une mise en service à l’horizon 2023.

D’un montant global de 1,3 milliard d’euros (aux conditions économiques de 2014), il est financé par l’Etat, la Région Île-de-France, la Société du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la RATP et la Ville de Paris. Il prévoit la création de 6 nouvelles stations (Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux-Beauclair, Rosny-Bois-Perrier), dont une en viaduc. Un atelier de maintenance ainsi qu’un nouveau poste de contrôle centralisé de la ligne sont également programmés.

Porté par Île-de-France Mobilités et la RATP, maitres d’ouvrage conjoints du projet, le prolongement de la ligne 11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier fait partie des nombreux projets engagés pour moderniser et développer le réseau de transport francilien.

En chiffres …

12 minutes entre Mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier

6 nouvelles stations

1 min 45 entre chaque métro en heure de pointe

31 000 voyageurs à l’heure de pointe du matin

5 voitures par rame, contre 4 actuellement