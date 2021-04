DPE : Comment passer de la lettre G à E ?

Christian Bee, expert EX’IM

Le nouveau DPE devient opposable et il concerne pour le moment que les logements. Fini les DPE incompréhensible, une seule méthode de calcul sera dorénavant utilisée pour régir l'ensemble du parc immobilier d'habitation quelle que soit son année de construction. Un DPE beaucoup plus facile à lire et à comprendre qui comprendra aussi des informations et des conseils d'amélioration énergétique sous forme de bouquets de travaux.