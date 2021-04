« L’hybridation nécessaire de la société », Gabrielle Halpern, philosophe

Zoom sur l’hybridation de la société avec la philosophe Gabrielle Halpern au micro de Mon Podcast Immo.

Aujourd’hui, Mon Podcast Immo prend de la hauteur et donne la parole à une philosophe et chercheuse à l’Ecole normale supérieure, spécialisée sur l’hybridation de la société, nécessaire et inéluctable selon elle. Gabrielle Halpern nous donne la définition de ce terme, que l’on va de plus en plus entendre et analyse ses conséquences positives pour l’immobilier. À lire pour approfondir le sujet : « Tous centaures, éloge de l’hybridation » (Ed. Le Pommier) de Gabrielle Halpern.

