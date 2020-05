Covid-19 : Quels effets de la crise sanitaire sur le marché immobilier et sur la crise du logement ?

La crise de 2008 a débouché sur une accentuation des différences spatiales, avec un décrochage des prix hors métropole, littoral et zone frontalière suisse. Une prolongation de ces tendances, qui apparaît à certains acteurs comme l’hypothèse la plus probable, s’appuie sur le constat d’une hausse quasiment ininterrompue des prix depuis 2000 en zone dite tendue imputée au déséquilibre structurel offre/demande, d’où la croyance dans les effets bénéfiques d’un « choc d’offre » pour enrayer la hausse des prix. Or, cette évolution des prix, très supérieure à celle des revenus et des loyers, a résulté avant tout d’une baisse continue des taux d’intérêt, qui pourrait bien avoir atteint ses limites. Aujourd’hui, le prix du foncier en partie centrale d’Ile-de-France représente de l’ordre de 50% de la valeur des biens et une baisse des valeurs immobilières ne se traduirait pas, le plus souvent, par une perte en capital mais par une moindre plus-value.

La crise actuelle peut accélérer des désinvestissements : (vente d’une résidence secondaire par ailleurs lourdement taxée ou au contraire revente de la résidence principale à la retraite et repli sur une résidence secondaire, vente d’un logement locatif en fin de période d’abattement fiscal, déménagement pour occuper un logement moins cher et mieux adapté aux besoins pour les ménages dont la taille s’est réduite). Les zones les plus chères ont une part de résidences secondaires importante (Paris, littoral, montagne), et la concurrence entre résidents principaux et secondaires exerce une pression à la hausse sur les prix et les loyers.

Au total, la crise pourrait avoir une conséquence positive : l’assagissement des prix fonciers grâce à un choc de l’offre sous une forme imprévue.

Situation des immigrés et des publics fragiles