Une terrasse ou un balcon fait grimper les prix d’un appartement de 8,8%

Les terrasses, les balcons … Un luxe durant le confinement ! Meilleurs Agents a mené l’enquête pour connaître l’impact d’un extérieur sur le prix d’un appartement dans les 11 plus grandes villes françaises.

Les terrasses et les balcons ont permis à des millions de citadins de rendre le confinement plus supportable en profitant d’activités à l’extérieur sans sortir de chez soi : déjeuner au soleil, jardiner, applaudir les soignants, … Sans nul doute, posséder une terrasse ou un balcon en ville est aujourd’hui un véritable luxe.

Mais de combien cet espace extérieur fait-il grimper les prix des appartements ? Meilleurs Agents dévoile l’impact d’une terrasse ou d’un balcon sur le prix d’un appartement dans les plus grandes villes françaises.

Une terrasse ou un balcon fait grimper les prix des appartements de 15,9% à Marseille

Le balcon ou la terrasse a un effet de +8,8% en moyenne sur le prix des appartements dans les 11 plus grandes villes françaises. Cet impact diffère en fonction des régions et du potentiel réel d’utilisation de l’espace extérieur, de quelques jours à plusieurs mois. Ainsi, une terrasse à Marseille fait grimper deux fois plus le prix d’un appartement que si elle était située à Paris : +15,9% à Marseille contre +8,4% à Paris. A l’opposé, une terrasse à Lille n’a qu’un faible impact sur le prix de l’appartement : + 3,6%.

Une terrasse ou un balcon n’a pas le même coût selon sa taille et l’étage où il est situé

En dehors de sa situation géographique, deux critères sont à prendre en compte pour mesurer l’effet d’un extérieur sur le prix d’un appartement : la surface de la terrasse ou du balcon et l’étage de l’appartement.

Sans surprise ! Plus la taille de l’espace est grande, plus le prix du bien grimpe, allant jusqu’à +30% pour les extérieurs de plus de 50 m². Toutefois, les balcons et terrasses de moins de 10 m² n’ont qu’un faible impact sur les prix des appartements (+4,4%).

L’étage influence également les prix immobiliers des appartements avec terrasse ou balcon. Contre toute attente, l’extérieur en rez-de-chaussée fait grimper les prix du logement de 12,5% car il s’agit bien souvent d’un rez-de-jardin. Par ailleurs, une terrasse est moins valorisée en étage peu élevé (1er au 3e étage) car elle peut pâtir d’un vis-à-vis important ou surplomber une rue bruyante.

Autre enseignement : l’impact d’une terrasse ou d’un balcon est presque deux fois plus élevé au tout dernier étage (+14,1%) que dans les autres étages de l’immeuble. Posséder une terrasse ou un balcon au dernier étage de son immeuble est donc synonyme de calme, luxe et luminosité !

Les principaux enseignements de l’étude

Une terrasse ou un balcon fait grimper les prix des appartements de +8,8% en moyenne dans les 11 plus grandes villes françaises.

L’impact est encore plus important en fonction de l’étage de l’appartement : Au rez-de-chaussée : 12,5% Au dernier étage de l’immeuble : +14.1%

La surface des terrasses et balcons influent également sur les prix allant jusqu’à +30% pour les extérieurs de plus de 50 m².

Des disparités existent entre les villes. Une terrasse à Marseille a 2 fois plus de valeur qu’à Paris : +15,9% à Marseille contre +8,4% à Paris.