Covid-19 : Quel marché de l’immobilier après le déconfinement?

Une étude DRIMKI/BVA consolidée au 26 mars 2020 nous apporte un éclairage intéressant quant au spectre de candidats à l’acquisition ou à la vente dans les 12 prochains mois, malgré le confinement, à savoir : 1 Français sur 6 (dont 31% de cadres, 25% d’indépendants chefs d’entreprise et 31% d’employés et ouvriers) a un projet immobilier (acheter, vendre, vendre et réinvestir dans l’immobilier, investir pour louer) dans la région Ile de France (pour 20%, durant les 12 prochains mois) et ce, malgré le confinement.

La reprise sera subordonée aux craintes et envies à s’engager à vendre, acheter, investir ou prendre à bail