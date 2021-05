Le coin du conseiller immobilier : Les bases de notre métier

Le coin du conseiller immobilier : Prospection téléphonique et pige

Nombre de professionnels tentent de compliquer leur activité, en succombant à l’utilisation systématique de nouvelles technologies complexes avant même la maitrise des fondamentaux, les éloignant de leur cible. Explications de Dominique Piredda

Une vision qui sonne « à l’ancienne »

Je sais pertinemment que certains saisiront le raccourci pour dire que je suis rétrograde, et que je prône l’immobilier à la « papa » (attention rien à voir avec la publicité faite par Teddy Riner) je les rassure, j’utilise depuis déjà bien longtemps et avant beaucoup d’autres, les nouvelles technologies. Loin de moi l’idée de tout rejeter en bloc ou même de nier que notre métier évolue. Une sérieuse évolution à tous les niveaux à laquelle la prospection n’échappe pas. Ce que je veux dire, c’est qu’à trop regarder au loin, certains en oublient de regarder devant eux, au risque de se prendre les pieds dans le tapis.

Les miracles n’existent pas

Les faiseurs de miracles sont aujourd’hui pléthore, ils laissent croire à leurs victimes qu’il suffit d’un tunnel de vente, saupoudré d’un peu de marketing et d’une pincée de publicité Facebook pour décrocher des mandats, et tant que nous y sommes des visites et dans la foulée un gros chèque en règlement de nos honoraires. Bien caché derrière leur ordinateur, ni le syndrome de l’imposteur, bien connu dans notre profession, ni celui du rapport à l’argent, également symptomatique pour de nombreux conseillers, ne se posent à eux, dans cette configuration. Bizarre vous ne trouvez pas ?

Les nouvelles technologies et les bases du métier

Évidemment que les nouvelles technologies fonctionnent, je connais des conseillers qui obtiennent de nombreux mandats, par exemple grâce à des tunnels de vente, mais ce que l’on ne vous dit pas, c’est qu’il ne s’agit pas de n’importe quels conseillers, que la prospection terrain ou encore la prospection téléphonique n’ont aucun secret pour eux. Qu’ils maitrisent parfaitement le « closing », qu’ils se sont formés à tous les fondamentaux sans lesquels aujourd’hui encore il est impossible de réussir. Pour résumer ils savent parfaitement utiliser et mettre les nouveaux modes de prospection au service de leur savoir, de leur expérience et de leur notoriété. L’inverse est impossible. Aujourd’hui encore en immobilier les bases de notre métier sont toujours les mêmes. Apprenez à maîtriser les bases avant de vous laisser séduire par le chant des sirènes. Notre métier est un vrai métier qui exige un véritable savoir faire. Lorsque je pose la question à des conseillers « en quoi consiste leur métier » le mot qui revient le plus souvent est « accompagnement ».