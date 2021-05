Location : Une alternative à Airbnb ?

Nicolas Roussel, co-fondateur de la plateforme GererMesLocs est l’invité de Mon Podcast Immo au micro de Fred Haffner.

Nicolas Roussel, présente à Mon Podcast Immo la solution de gestion d’hébergements, GererMesLocs, qu’il a créé avec son épouse. Ce couple d’entrepreneurs ambitionne d’offrir un service plus complet, plus personnalisé et plus économique aux hôtes de locations de vacances que le géant du secteur.

Mon Podcast Immo : GererMesLocs , une plateforme plus efficace et beaucoup moins chère que les leaders du marché de la location de courte durée, expliquez-nous…

Nicolas Roussel : Notre système vise à répondre aux problématiques que nous avons rencontrées avec Claire, ma femme et associée, lorsque nous nous sommes intéressés à la location saisonnière en 2018. Nous avons commencé à louer notre bien sur des plateformes de location telles qu’AirBnb. Nous avons été très surpris par les coûts excessifs appliqués en termes de commission. Nous avons également rencontré des problèmes au niveau des cautions, en cas de problème avec les locataires AirBnb ne favorise pas toujours l’hôte. Nous avons également été surpris des pénalités appliquées, en effet, lorsque nous refusons plus de 3 réservations dans l’année, un propriétaire peut voir son annonce se supprimer de la plateforme. Pour ces raisons, nous avons commencé à travailler en direct, mais nous nous sommes heurtés à un autre problème, la difficulté à gérer un turnover assez fréquent de locataires sans avoir d’outil adapté. C’est à ce moment précis que nous nous sommes mis à développer sur un outil : GererMesLocs.

Mon Podcast Immo : Comment GererMesLocs se rémunère ?

Nicolas Roussel : Nous nous rémunérons uniquement grâce aux frais de service facturés aux voyageurs. Ce business model a été choisi suite à la frustration que nous ressentions en utilisant la plateforme AirBnb, facturation en moyenne de 17 % de frais aux voyageurs (contre 3 % pour les autres plateformes/conciergeries). Nous avons décidé de proposer un service de qualité tout en étant rentable avec 3,9 % de frais de service facturés uniquement aux voyageurs, que le logement soit proposé par un hôte professionnel ou particulier. Nous adoptons un même modèle économique pour tous (conciergerie, propriétaire…).

Mon Podcast Immo : Comment GererMesLocs se démarque du leader AirBnb ?

Nicolas Roussel : Notre challenge sur le long terme est d’avoir autant de voyageurs qu’AirBnb. Nous souhaitons apporter une alternative française qui permet d’avoir des locataires en direct. En effet, notre plus-value par rapport à AirBnb est que nous ne servons pas d’intermédiaire, il y a un paiement direct du locataire au propriétaire. Il y a également une gestion libre avec aucune pénalité en cas d’annulation du propriétaire. Nous ajoutons des fonctionnalités propres au direct : contrat de location avec signature électronique généré automatiquement, inventaire à distance, services additionnels. GererMesLocs vient en complément d’un autre site, « Holiday loc », dédié aux voyageurs. Cette plateforme permet aux voyageurs de trouver toutes les locations référencées par les hôtes sur GererMesLocs.

