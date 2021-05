Location courte durée : Airbnb donne un coup de pouce de 150 € aux clients Luko

Century 21 et Airbnb signent un accord historique pour simplifier la sous-location

La néo assurance Luko annonce un partenariat majeur avec Airbnb à l’occasion du lancement de sa nouvelle option « location courte durée ».

La location saisonnière, un marché prêt à redécoller

Alors que le gouvernement se penche sur l’assouplissement des restrictions sanitaires, les Français commencent à se préparer pour l’été : le trafic sur les sites de location d’hébergement décolle et le tourisme domestique a de nouveau, le vent en poupe. En 2020, 60% des Français sont partis en vacances au moins une fois et 90% se sont dirigés vers une destination française, une tendance qui devrait rester d’actualité sur Airbnb cet été.

150 € offerts à ceux qui mettent leur logement pour la 1ère fois sur Airbnb

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’un bien mis en location saisonnière, Luko propose désormais une option spécifique pour couvrir les logements occupés par des locataires pour de courtes durées. Et ce n’est pas tout, Airbnb offre 150€, soit l’équivalent d’environ 1 an d’assurance, aux clients Luko qui mettront leur logement en location sur Airbnb pour la première fois et accueilleront des voyageurs avant le 31 août 2021.

Outre ce bonus d’une valeur de 150 €, les assurés Luko pourront bénéficier de revenus complémentaires substantiels et bienvenus dans cette période d’incertitude : depuis le début de la pandémie, les nouveaux hôtes français ont perçu plus 125 millions d’euros, soit un complément de revenu médian de 1400 € par hôte. Les nouveaux hôtes des zones rurales ont particulièrement bénéficié de l’engouement croissant des Français pour les vacances à la campagne.

“Un bel été s’annonce pour les nouveaux hôtes sur Airbnb : avec cette offre inédite que nous proposons avec notre partenaire Luko, il n’a jamais été aussi facile de louer son logement sur Airbnb, en toute tranquillité. L’occasion ou jamais de rejoindre les centaines de milliers de français qui accueilleront des voyageurs chez eux pour gagner un complément de revenu cette année.”, s’enthousiasme Emmanuel Marill, directeur Europe d’Airbnb.

“location de courte durée” la couverture pour louer son logement en toute tranquillité

A l’occasion de ce partenariat, la néo-assurance Luko annonce la sortie de sa nouvelle option “location courte durée” (type Airbnb) pour couvrir le logement lorsqu’il est occupé par des voyageurs. Un supplément de tranquillité pour les hôtes, assorti du service Luko qui a déjà convaincu plus de 140 000 Français.

Cette option permettra de couvrir le logement en cas de dégâts des eaux, incendies, mise en jeu de la responsabilité civile, etc. mais également contre les éventuels vols et dégradations causés dans leur logement ou leur copropriété par les locataires temporaires. En effet, certains contrats d’assurance ne couvrent pas les dommages lorsqu’ils sont causés par d’autres personnes que les souscripteurs du contrat. Ainsi, si un sinistre se déclare pendant qu’un voyageur occupe le logement (ex. dégât des eaux dans la cuisine) : tout sera pris en charge.

“Nos clients sont depuis toujours au cœur de nos préoccupations et de nos décisions stratégiques. Ce partenariat avec Airbnb et cette nouvelle option permettent à nos clients de s’assurer un complément de revenus, tout en ayant l’esprit en paix.”, déclare Raphaël Vullierme, CEO et co-fondateur de Luko.

