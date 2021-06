Armand Vartabedian ( Keller Williams) : « Nous visons 106 market centers KW fin 2023 et 10 000 collaborateurs fin 2025 »

Armand Vartabedian, directeur du développement chez Keller Williams France, est l’invité de Mon Podcast Immo.

Leader aux Etats-Unis et très ambitieux pour son développement en France, Keller Williams propose à ses mandataires une solution différente de ses concurrents : travailler dans un market center où diverses ressources, notamment administratives, sont mises à sa disposition.

Mon Podcast Immo : Quelle est la spécificité de Keller Williams ?

Armand Vartabedian : Keller Williams s’interpose entre le réseau d’agences immobilières classique et le réseau de mandataires, grâce à des market centers (centre d’affaires) dédiés à l’immobilier. Pour simplifier, nous allions le meilleur des pratiques des réseaux d’agences immobilières et le meilleur des réseaux de mandataires, deux acteurs majeurs présents sur le marché immobilier.

Mon Podcast Immo : Un market center c’est quoi ?

Armand Vartabedian : Un market center est un centre d’affaires dédié à l’immobilier, il est également possible d’appeler cela une maison de l’immobilier. Ces espaces sont consacrés à tous les professionnels et métiers de l’immobilier, la transaction, le syndic, la gestion location. Un market center, en France, fait environ 500 mètres carrés et les plus gros atteignent les 1 200 mètres carrés. Ces plateformes accueillant tous les métiers dédiés à l’immobilier forment des communautés (aussi appelée division) : KW Luxury, KW Commercial, KW Neuf, KW Viager en plus de l’activité de transaction immobilière. Au sein d’un market center, il y a la présence d’un staff administratif pour accompagner ces entrepreneurs dans leur activité. Il faudrait considérer ces plateformes comme un incubateur d’entrepreneurs en immobilier.

Mon Podcast Immo : Combien possédez-vous de market centers en France ?

Armand Vartabedian : Aujourd’hui, nous possédons 46 market centers ouverts et opérationnels, ce qui représente une communauté de 2 500 membres. 10 market centers sont en cours d’aménagement sur tout le territoire et le plan de déploiement est d’avoir 106 centres pour fin 2023 et 10 000 membres en 2025.

Mon Podcast Immo : Visez-vous la première place des réseaux immobiliers en France en nombre de collaborateurs?

Armand Vartabedian : Exactement, il se passera certainement en France ce qu’il s’est passé aux États-Unis dans le plan de déploiement de Keller Williams. En effet, la compagnie Américaine de 1983 est devenue numéro 1 en nombre d’agents aux États-Unis en 2012 et numéro 1 en nombre d’agents, en volume de ventes et en chiffre d’affaires en 2017. Dès 2012, Keller Williams a décidé de se déployer à l’international. Le lien est intéressant puisque la première étape de ce développement a été de déployer les forces commerciales sur le terrain. La volumétrie de commerciaux multipliée par la compétence (la formation qui est une des spécialités de KW), fait que la compagnie est devenue numéro 1 aux États-Unis et le deviendra sûrement en France, en termes de membres et de chiffre d’affaires.

Mon Podcast Immo : Vos conseillers immobiliers sont-ils le nerf de la guerre pour un réseau en quête du plus grand nombre de collaborateurs ?

Armand Vartabedian : Nous constatons aujourd’hui que nous sommes dans un monde de l’immédiateté, où tout va extrêmement vite. Nous travaillons sur une cible BtoBtoC, nos clients sont les agents et leurs clients sont les vendeurs et les acheteurs. Nos membres entrepreneurs / collaborateurs couvrent un large territoire, beaucoup plus large que celui d’une agence immobilière, voilà pourquoi il faut du monde dans le réseau.

Mon Podcast Immo : Quelle est la formation que vous offrez à vos collaborateurs ?

Armand Vartabedian : Keller Williams possède la plus grande bibliothèque de formations au monde, tous domaines d’activités confondus. Le point fort de Keller Williams est d’avoir la présence d’un centre de formation et de formateurs au sein de chaque market center. Nous n’avons pas besoin d’externaliser la formation et d’envoyer les collaborateurs à l’extérieur pour se former, tout se fait en interne. Notre système se nomme le KW University et consiste à mettre en place, tous les jours, dans tous les market center, au minimum une formation. Dans cette université, chaque membre qui rejoint la compagnie suit un premier cursus de formation de 5 semaines pour aborder le métier de l’immobilier et de se remettre à niveau en se « kellerisant ».

