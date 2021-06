Artur’in lève 42 millions pour accélérer sa croissance

La plateforme Artur’in basée sur l’IA qui automatise la communication des entreprises locales, notamment des agents immobiliers vient d’obtenir un financement de 42 millions auprès de PSG.

Artur’In, solution clé-en-main dédiée à la communication digitale des TPE/PME, obtient un financement de 42 millions d’euros auprès de PSG, fond international “growth tech” spécialisé dans les éditeurs de logiciels et sociétés de services BtoB. Artur’In a été fondée en 2016 avec l’objectif d’aider les PME locales à augmenter leur visibilité via la communication digitale. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise est passée d’une équipe de sept cofondateurs à plus de 140 employés en France et aux États-Unis, au service de plus de 3000 clients dans des secteurs tels que l’immobilier, l’automobile, l’assurance ou la comptabilité.

La solution d’Artur’In, basée sur l’IA, aide les PME à renforcer leur visibilité locale en automatisant tous les aspects du marketing digital, ce qui permet aux entrepreneurs – notamment ceux de l’immobilier de se concentrer sur leur cœur de métier. De l’animation des réseaux sociaux, Google My Business à l’envoi de newsletters mensuelles, en passant par la gestion des avis clients et des campagnes de publicité digitales… Artur’In est le responsable marketing nouvelle génération de ces entreprises qui n’ont pas le budget, le temps ou les compétences en interne.

Le partenariat avec PSG aidera Artur’In à poursuivre le développement de sa plateforme en l’enrichissant de nouvelles fonctionnalités grâce à l’accélération des innovations liées à l’IA. Ce partenariat permettra aussi l’expansion d’Artur’In dans de nouvelles régions et de nouveaux secteurs, y compris les RH et la distribution agroalimentaire, tant sur le plan organique que par le biais d’activités stratégiques de fusions-acquisitions.

« La solution d’Artur’In aide les PME à développer leur présence digitale, essentielle à leur croissance et à l’acquisition de nouveaux clients. De plus, la crise liée au COVID-19 a souligné l’importance de communiquer avec ses clients via le numérique, en particulier pour les entreprises locales.», déclare Dany Rammal, Directeur général à la tête de PSG Europe.

« La qualité du produit et l’importance du marché visé font d’Artur’In une entreprise en très bonne position pour devenir rapidement un acteur majeur. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe fondatrice d’Artur’In pour aider l’entreprise à passer à la prochaine phase de son développement », ajoute Romain Railhac, directeur au sein de PSG Europe.



« Nous sommes ravis d’avoir trouvé les bons partenaires au sein de PSG pour soutenir notre croissance continue », ajoute Dan Sefarty, PDG d’Artur’In. « Notre solution permet aux entreprises locales de se concentrer sur ce qu’elles font le mieux : servir leurs clients pendant qu’Artur’In se charge de la partie communication et marketing. »

«L’équipe d’Artur’In est conçue pour piloter une grande entreprise internationale et PSG est le partenaire idéal pour nous aider à prendre de l’expansion rapidement en combinant croissance organique et croissance externe», conclut Alain, associé fondateur de Ventech, investisseur historique qui soutient l’entreprise depuis 2018.