Century 21, Guy Hoquet, Laforêt, Citya… 4 400 postes à pourvoir dans la galaxie ARCHE

4 400… c’est le nombre de recrutements actuellement en cours chez Arche, leader européen sur le marché immobilier.

Arche, une galaxie de 19 000 collaborateurs

Arche intervient depuis plus de 30 ans sur le secteur de l’immobilier, au travers de sa filiale Citya Immobilier, 3 ème acteur français dans l’administration de biens, et également de ses 3 réseaux de franchise acquis au fil des années : Laforêt, Guy Hoquet et depuis peu, Century 21.

Avec plus de 19 000 collaborateurs, 1,2 milliard € de chiffre d’affaires, plus de 100 000 transactions par an, la galaxie Arche propose également une palette de prestations complémentaires aux cœurs de métiers immobiliers grâce à ses filiales supports : Saint-Pierre Assurances pour les solutions d’assurances, Snexi pour les diagnostics & états des lieux, API Financement pour le courtage en crédits, Le Bon Agent pour son réseau de mandataires, ISH Conseil pour les services immobiliers à destination du secteur public…

4 400 recrutements en cours dans tous les métiers de l’immobilier

Les profils de poste recherchés, très variés, couvrent tous les besoins des métiers de la transaction, la location, la gérance locative et le syndic : des négociateurs en achat/vente, des conseillers en location, des mandataires, à raison de 3 400; des gestionnaires syndic et gérance locative, à raison de 400; des comptables, à raison de 250; et des assistants, à raison de 350.

Plus de 200 postes sont également à pourvoir dans les fonctions supports des filiales telles que le courtage en assurance ou en prêt immobilier, l’informatique, la coordination technique, les directions de centres de profits, la comptabilité/finance, etc…

et 1000 contrats d’alternance

Par ailleurs, Arche parie sur l’avenir et son Directeur Général, Frédéric Chaminade, se félicite d’accueillir près de 1 000 jeunes en contrats d’alternance. Cet engagement fait écho aux propos de Line de Kilmaine, Directrice des Ressources Humaines, qui défend la nécessité de réunir tous les âges au sein des effectifs, grâce notamment à la

pratique du mentorat intergénérationnel qu’elle prône haut et fort.

Arche a bâti tout son univers de marques et d’entreprises autour d’une politique RH engagée, favorisant l’intégration et la formation des nouveaux collaborateurs avec un budget 8 fois supérieur à l’obligation légale.

« Rejoindre Arche, c’est l’opportunité non seulement de faire carrière mais également d’exercer plus de 8 métiers différents tout au long de son parcours professionnel ! », déclare Frédéric Chaminade.

Vous voulez postuler ou envoyer une candidature spontanée ? Rendez-vous dans l'espace recrutement du Groupe Arche