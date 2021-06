Arnaud Groussac (Patrimoine Store) : Attention aux promesses des formateurs en investissement immobilier

Mon Podcast Immo reçoit Arnaud Groussac Fondateur de Patrimoine Store

Fondateur de Patrimoine Store, Arnaud groussac pousse un coup de gueule et alerte les investisseurs immobiliers sur les formations en ligne, qu’il considère être bien souvent des arnaques. « S’ils gagnaient vraiment beaucoup d’argent avec leurs investissements, ils n’auraient pas besoin de vendre des formations » explique-t-il à Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Expliquez-nous Patrimoine Store en quelques mots…

Arnaud Groussac : Patrimoine Store est la première plateforme Française à contractualiser l’accompagnement dans l’investissement immobilier de ses clients. Lorsque vous achetez un bien immobilier neuf, pour investir en Loi Pinel par exemple, il y a toujours une commission comprise dans le prix qui rémunère le vendeur. Patrimoine Store enlève cette commission à ses clients afin d’être rémunéré par ces derniers et non par des promoteurs. Grâce à ce mode de fonctionnement, le client peut choisir des packs d’accompagnement et personnaliser un abonnement jusqu’à la revente de son bien. Par conséquent, nous contractualisons son accompagnement. Notre travail est transparent et neutre, quel que soit le produit, nous sommes payés par rapport à l’accompagnement. Nous garantissons d’être aux côtés du client durant toute la durée de vie de son projet.

Mon Podcast Immo : Lorsque vous dîtes de faire attention aux arnaques, de quoi parlez-vous ?

Arnaud Groussac : Sur notre plateforme nous recevons de plus en plus de demandes de personnes inexpérimentées en investissement afin de réaliser du cash-flow positif. Il y a une croissance exponentielle de personnes débutantes en investissement qui se laissent avoir par des vendeurs de formations. Si ces formateurs gagnaient réellement leur vie grâce à l’immobilier, je me demande s’ils vendraient de la formation. Aujourd’hui, si vous souhaitez structurer un projet d’investissement, le rendement ne peut pas être très fructueux du jour au lendemain. Les affaires immobilières se réalisent sur du moyen à long terme. Si l’on intègre tous les coûts (vacances locatives, refiscalisation du bien, charges, turnover) le rendement n’est pas immédiat, comme pourrait le faire croire ces formateurs immobiliers. Le jour où vous aurez des problématiques locatives et que vous voudrez revendre votre bien, vous n’arriverez pas à trouver preneur, car vous n’aurez pas un bien adapté au marché sur lequel il se trouve. A ce moment-là, vous vous trouverez dans une prison immobilière qui peut être dévastatrice.

Mon Podcast Immo : Les formations sont très utiles, mettez-vous tous les formateurs dans le même panier ?

Arnaud Groussac : Lorsque les formations sont faites pour éduquer, pour donner de l’information afin de mieux aborder son investissement et mieux comprendre le marché, elles sont tout à fait valables. Mais les conseilleurs, n’étant pas les payeurs, si l’on vous vend une formation dans le but de vous faire investir, nous pouvons nous poser la question de l’objectivité de la formation.

Mon Podcast Immo : Dans les formateurs que vous pointez du doigt, quels sont les points les plus importants dont il faut se méfier ?

Arnaud Groussac : Je conseille de regarder les supports disponibles pour vous informer avant même de payer une formation. Il y a plein d’opérateurs indépendants qui peuvent vous aider gratuitement dans votre investissement, comme Mon Podcast Immo par exemple. Avant de payer une formation et de se projeter dans un bien, il faut se concentrer sur son objectif et ne pas être crédule. Il faut être pragmatique, posé, avoir beaucoup de recul sur l’investissement immobilier et ne pas croire que l’investissement immobilier peut, du jour au lendemain, vous permettre d’arrêter de travailler.

