Laurent Sabouret (Imop) :  » Des critères longtemps secondaires comme l’isolation thermique sont de plus en plus importants »

Mon Podcast Immo reçoit Laurent Sabouret, co-fondateur Imop

Mon Podcast Immo analyse la 2e vague du baromètre « Les Français et l’immobilier » avec Laurent Sabouret, cofondateur de l’agence en ligne Imop, qui a fait réaliser cette étude passionnante par Harris Interactive. Estraits choisis.

Mon Podcast Immo : Rappelez-nous, en quelques mots, ce qu’est Imop …

Laurent Sabouret : Imop existe depuis fin 2018, c’est une agence immobilière en ligne à commission fixe (4 900€). Elle fournit un accompagnement complet, c’est une agence multi-services. Nous sommes présents dans une vingtaine de villes, toutes les grandes villes françaises, avec des équipes d’environ 30 personnes.

Mon Podcast Immo : Êtes-vous présents en ligne et en physique ?

Laurent Sabouret : Exactement, nous avons une équipe centralisée très motivée. Autour de cette équipe il y a une trentaine d’agents immobiliers, qui couvrent toute l’Île-de-France et les grandes villes, et qui se développe avec une croissance à trois chiffres.

Mon Podcast Immo : Quels enseignements tirer du baromètre Imop. L’augmentation des prix est-elle ressentie et perçue par les Français acheteurs ?

Laurent Sabouret : Il y a beaucoup de données sur les prix constatés à différents moments du cycle de vente. Cette étude vient en complément et informe sur la perception des Français : selon eux, les prix de l’immobilier sont en augmentation. Ils anticipent qu’ils vont continuer à augmenter.

Le seul bémol est en région parisienne, où la perception de l’augmentation est plus faible. Il y a même un peu plus de personnes qui considèrent que les prix sont en train de baisser.

Selon le baromètre, nous constatons que les Français ont une vision juste de l’évolution des prix, puisqu’elle correspond à la réalité. Il y a un certain optimiste, une confiance, dans l’immobilier, qui, selon eux, va continuer à prendre de la valeur. Le secteur reste un placement sûr et d’avenir.

Mon Podcast Immo : Avec la pandémie, les personnes des villes ont eu envie d’espaces verts. Cela se ressent-il dans votre baromètre ?

Laurent Sabouret : Il a été intéressant de voir quels sont les critères des Français les plus importants pour le choix d’un logement. Effectivement, les espaces extérieurs arrivent en numéro 1. Ce n’est pas une surprise, on en a beaucoup entendu parler depuis quelques mois.

La vraie surprise de ce sondage a été le fait que certains autres critères, qui étaient secondaires, deviennent maintenant très importants.

Nous nous apercevons que l’isolation thermique est devenue un critère très important, tout comme posséder une bonne connexion internet, avoir de la luminosité et ne pas être exposé aux nuisances sonores.

C’est intéressant pour l’avenir puisque cela signifie, pour les vendeurs et pour les professionnels de l’immobilier, que ce sont des critères qu’il faudra mettre en avant lors des projets de vente.

Mon Podcast Immo : Depuis des décennies les Français ont de plus en plus désertés les campagnes pour aller en ville. Pourtant, pour 80% des Français, le logement idéal est une maison. Expliquez-nous…

Laurent Sabouret : Effectivement, la maison est la grande gagnante du baromètre. Que ce soit pour les personnes habitant actuellement dans une maison ou ceux habitant dans un appartement, c’est le cadre idéal de vie des Français.

Mon Podcast Immo : Concernant la résidence secondaire, où est-ce que les Français souhaitent vivre ?

Laurent Sabouret : Pour le choix d’une maison secondaire, c’est la maison en bord de mer qui arrive en numéro 1 du choix des Français.

Mon Podcast Immo : Cette deuxième vague de l’observatoire Imop est-elle liée à la pandémie ?

Laurent Sabouret : Effectivement et à 99,9%. Il y a des effets de sortie de pandémie qui apparaissent clairement. Nous verrons dans le prochain baromètre, celui concernant la troisième vague, si l’effet pandémie s’estompe, ou non. C’est une vraie tendance de choix de vie.

Mon Podcast Immo : Quel est le but de cet observatoire ?

Laurent Sabouret : L’objectif est de compléter toutes les statistiques sur le nombre de transactions, l’évolution des prix, avec des données déclaratives permettant de mieux comprendre et anticiper les souhaits et attentes des Français. Ces données peuvent également nous donner des informations sur les prix et l’évolution du nombre de transactions.

